Occhi puntati su Reggio Calabria: arrriva la NTC Summer League
Per la prima volta la competizione rientrerà tra i Tornei Master del Circuito Elitedi Daniele Rubini
© Estathé
Prosegue il tour dell'Estathé 3x3 Italia Streetbasket Circuit, che nell'imminente weekend sarà grande protagonista a Reggio Calabria. Dal 9 al 12 luglio infatti, presso l'Arena dello Stretto sul Lungomare Falcomatà, i riflettori si accenderanno sulla NTC Summer League, le cui sfide dei Quarti di finale saranno visibili in diretta streaming sul canale youtube dell'Italbasket.
Alla tappa calabrese sarà presente anche Estathé, che proporrà attività e grande divertimento per tutti gli appassionati di pallacanestro e turisti che si recheranno ad ammirare le gesta di giocatori e giocatrici provenienti da tutta Italia.
Non mancheranno però anche i tornei del Circuito Classic: Playground Festival 2k26 (San Sperate, 8-11 luglio), Mamba 3x3 (Gualdo Tadino, 8-12 luglio), Summer Games Basketball Tournament (Omegna, 9-11 luglio), 7.33BK (Milazzo, 9-12 luglio), Danger Zone 3x3 (Sant'Antonio Abate, 9-12 luglio), 24 Hoops (Scordia, 10 luglio), Summer Season Finals (Lavis, 10 luglio), Capital Hoopers (Roma, 10 luglio), Basilicata Coast to Coast 3x3 (Potenza, 10-11 luglio), Ground Goat (Sant'Agata li Battiati, 10-12 luglio), Urban Buckets 3x3 (Palermo, 10-11 luglio), Lecce3x3 (Lecce, 11-12 luglio), OvertimeStreetbasket 2026 (Bregnano, 11-12 luglio), Fadeway (Rubano, 11-12 luglio), 4 Nando Streetbasketball (Caorso, 11 luglio), Notte bianca dello sport (Livorno, 11 luglio).