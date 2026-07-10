Milan, le prime parole di Gila: "Contento di lavorare con Amorim. Ripagherò il club per la fiducia"

10 Lug 2026 - 20:32
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Mario Gila è un nuovo giocatore del Milan, ora è anche ufficiale. Intercettato da Sky Sport all'uscita di Casa Milan, per Gila spazio alle prime parole da calciatore rossonero: "Sono molto contento. Il Milan ha puntato forte su di me e bisogna ripagarlo. Mi aspetto tante cose buone e sono sicuro che le faremo. Ho parlato con Amorim e sono molto contento di condividere questa esperienza con lui".

"Questa maglia ha tantissimo peso, ne sono cosciente: sono qui per imparare e per mettere in campo il massimo per raggiungere i livelli che hanno reso grande il Milan", ha aggiunto Gila ai canali del club, "penso di aiutare la squadra in tutte le fasi. Sono molto perfezionista, non mi arrendo mai: cerco il massimo in ogni parte della mia vita, dentro e fuori dal campo".

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