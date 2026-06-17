TENNIS

Sinner, allenamento con un cerotto sul braccio: c'entra la glicemia, Jannik sempre sotto esame

L'azzurro controllato anche mentre si allena sul cemento del Principato dopo i fatti di Parigi 

17 Giu 2026 - 22:43
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Smaltita la delusione per il ko al Roland Garros, Jannik Sinner si sta allenando per arrivare al massimo a Wimbledon. L'altoatesino, tranquillizzato dai risultati dei controlli medici effettuati al San Raffaele punta a ripetersi nel torneo londinese dopo la vittoria di un anno fa. Giovedì l'altoatesino lascerà definitivamente il Principato per giocare sull'erba londinese: prima di esordire a Wimbledon l'azzurro disputerà il Giorgio Armani Tennis Classic, torneo d'esibizione che si svolgerà dal 23 al 27 giugno.

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Intanto Sinner non smette di controllare il suo fisico dopo il crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. L'obiettivo dello staff di Sinner è quello di misurare il consumo glicemico di Jannik (ossia il livello di glucosio), probabilmente per capirne l'andamento nel corso della giornata ed effettuare le opportune modifiche per far sì che il 24enne non si ritrovi senza energie proprio com'è accaduto al Roland GarrosLo strumento sul braccio di Sinner, scrive il Corriere della Sera, è utilizzato con frequenza da Zverev mentre ne ha fatto ricorso in passato anche Djokovic.

Tennis: malore per Sinner nel match con Cerundolo

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© Getty Images | Roland Garros, problemi fisici per Sinner
© Getty Images | Roland Garros, problemi fisici per Sinner
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