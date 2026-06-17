Sinner, allenamento con un cerotto sul braccio: c'entra la glicemia, Jannik sempre sotto esame

Intanto Sinner non smette di controllare il suo fisico dopo il crollo contro Cerundolo nel torneo parigino. Le immagini hanno catturato il 24enne mentre si allenava con un dischetto bianco al braccio sinistro, ossia il sensore glicemico dato in uso ai diabetici. L'obiettivo dello staff di Sinner è quello di misurare il consumo glicemico di Jannik (ossia il livello di glucosio), probabilmente per capirne l'andamento nel corso della giornata ed effettuare le opportune modifiche per far sì che il 24enne non si ritrovi senza energie proprio com'è accaduto al Roland Garros. Lo strumento sul braccio di Sinner, scrive il Corriere della Sera, è utilizzato con frequenza da Zverev mentre ne ha fatto ricorso in passato anche Djokovic.