Roland Garros 2026, Sinner: "Problema non dovuto al caldo, nessuno è un robot"

© Getty Images | Roland Garros, problemi fisici per Sinner
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© Getty Images | Roland Garros, problemi fisici per Sinner
"Non mi sono sentito molto bene in campo. Può succedere, non è capitato in un buon momento. Ci ho provato ma non ci sono riuscito, ma non stavo benissimo nemmeno prima della partita". Così Jannik Sinner nella conferenza stampa dopo la sconfitta al Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo. “Ho iniziato a sentirmi male, con poche energie e ho provato a servire. Il quarto set l’ho lasciato andare sperando di avere un po’ di energie al quinto. Il primo game è stato molto importante. Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene, ho provato subito a tenere punti brevi e colpivo molto bene a inizio partita”, aggiunge il numero uno del mondo, che sostiene che il malore accusato non fosse colpa del caldo: "Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po’ fatica ma può succeder negli Slam che a volte non ti senti benissimo”.
"Oggi non avevo energie ed è una cosa che può succedere. Nessuno è un robot. Dobbiamo parlare con il team capendo cosa è meglio fare. Faremo dei controlli per essere sicuri di cosa è successo oggi con il corpo e tutto. Credo ora mi faccia bene non fare tornei", prosegue l'altoatesino, che tornerà in campo direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato alla difesa del titolo del 2025: "Ho vinto tre tornei importanti sulla terra, ho avuto una striscia di vittorie importante. Parigi era l’obiettivo principale della stagione, uscire non è quello che volevo. Ovviamente speriamo di essere pronti per Wimbledon, adesso dobbiamo recuperare".
Avanza al terzo turno Juan Manuel Cerundolo, che ha ammesso nell'intervista in campo di essere stato piuttosto fortunato ad approfittare delle difficoltà di Sinner: "Non riuscivo a vincere più di tre game, sono stato fortunato e mi dispiace per Jannik. Non so cosa sia successo, se il caldo o i crampi, spero possa recuperare rapidamente perchè merita di vincere tanti altri Slam"