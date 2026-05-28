Roland Garros 2026, Sinner: "Problema non dovuto al caldo, nessuno è un robot"

"Non mi sono sentito molto bene in campo. Può succedere, non è capitato in un buon momento. Ci ho provato ma non ci sono riuscito, ma non stavo benissimo nemmeno prima della partita". Così Jannik Sinner nella conferenza stampa dopo la sconfitta al Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo. “Ho iniziato a sentirmi male, con poche energie e ho provato a servire. Il quarto set l’ho lasciato andare sperando di avere un po’ di energie al quinto. Il primo game è stato molto importante. Questa mattina quando mi sono alzato non mi sentivo molto bene, ho provato subito a tenere punti brevi e colpivo molto bene a inizio partita”, aggiunge il numero uno del mondo, che sostiene che il malore accusato non fosse colpa del caldo: "Questo è lo sport. Era caldo ma non era un caldo folle, era abbastanza buono il clima. Non è successo niente dovuto al caldo. Ho giocato tanto ultimamente. Questa mattina quando mi sono alzato, ho fatto un po’ fatica ma può succeder negli Slam che a volte non ti senti benissimo”.