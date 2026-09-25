Laila Hasanovic: "Jannik è una fonte d'ispirazione. Trasferirmi da lui? Non cambierebbe nulla"

Laila Hasanovic rompe il silenzio su una delle relazioni più glamour del momento. Lei, splendida modella e regina delle passerelle, lui, Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo. Una coppia di quelle destinate a riempire giornali e web se non fosse per la riservatezza delle parti in causa. Laila, però, ha deciso di raccontarsi alla rivista danese ELLE Danmark: "Ho una relazione con una persona che dedica una quantità incredibile del suo tempo alla sua passione, e trovo che questo sia davvero fonte di ispirazione. Allo stesso tempo, è un mondo in cui non sono cresciuta e con cui non ho mai avuto a che fare prima".