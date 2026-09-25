Laila Hasanovic: "Jannik è una fonte d'ispirazione. Trasferirmi da lui? Non cambierebbe nulla"

Laila Hasanovic rompe il silenzio su una delle relazioni più glamour del momento. Lei, splendida modella e regina delle passerelle, lui, Jannik Sinner, tennista numero uno al mondo. Una coppia di quelle destinate a riempire giornali e web se non fosse per la riservatezza delle parti in causa. Laila, però, ha deciso di raccontarsi alla rivista danese ELLE Danmark: "Ho una relazione con una persona che dedica una quantità incredibile del suo tempo alla sua passione, e trovo che questo sia davvero fonte di ispirazione. Allo stesso tempo, è un mondo in cui non sono cresciuta e con cui non ho mai avuto a che fare prima".
La modella ha poi aggiunto: "Fortunatamente io e Jannik siamo riusciti a crearci il nostro spazio, dove possiamo essere al 100% noi stessi e una coppia completamente normale. Abbiamo una relazione completamente normale e stabile dietro le quinte. Viviamo nei nostri rispettivi paesi, ma anche se mi trasferissi da lui domani, sarebbe comunque una relazione a distanza, perché lui è quasi tutto l’anno in giro per il mondo per giocare i tornei.
Laila ha poi raccontato un simpatico episodio su come abbia conosciuto meglio lo sport praticato dal fidanzato, quando l'ha invitata per la prima volta a vedere una sua partita, la finale del Roland Garros 2025, quella vinta in rimonta da Carlos Alcaraz proprio contro l'azzurro. Laila ha dichiarato che, non conoscendo il tennis, era rimasta molto sorpresa che il match fosse durato cinque ore e mezza.