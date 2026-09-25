De Ketelaere: "Mi ha cercato il Psg, ma l'Atalanta voleva 50 milioni"

25 Set 2026 - 13:27
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"Ho solo 25 anni e ci saranno occasioni, non voglio mettere pressione all'Atalanta. Ma voglio fare il salto di qualità e in estate il Paris Saint-Germain mi ha cercato". La rivelazione al quotidiano La Derniere Heure è del nazionale belga Charles De Ketelaere, stasera impegnato in Nations League contro l'Italia a Roma, dove avrà di fronte anche i compagni di squadra a Bergamo, Marco Carnesecchi, Giorgio Scalvini, Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. "L'Atalanta chiedeva molto, credo intorno ai 50 milioni di euro, ma serve trovare una squadra che se lo possa permettere, come in Premier League. Ho parlato col Psg", ribadisce l'attaccante. "Sono felice all'Atalanta, essere titolare fisso è importante, l'ho capito ai tempi del Milan - conclude -. Gli interessi della squadra vengono prima di tutto, anche se non credo di rendere al meglio quando resto incollato alla linea laterale. Non sono uno che crea problemi".

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