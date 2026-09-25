Quando torna Sinner? L'analisi del calendario e la probabile data di rientro

Jannik Sinner non si sente ancora pronto per tornare a competere su un campo di tennis. Il numero uno al mondo non gioca da luglio, quando trionfò a Wimbeldon in finale contro Zverev. Da quel momento sono passati più di due mesi e l'azzurro non si sente ancora al 100%. Quando potrebbe rientrare dunque Sinner? Appreso da Jannik in persona il forfait di Pechino, l'opzione più credibile è un rientro tra Vienna e Parigi, due tornei che un anno fa aveva vinto.
Improbabile vedere il numero uno al mondo già a Shanghai, dove ha soltanto pochi punti da difendere e 12 mesi fa aveva sofferto tremendamente il caldo e l'umidità cinese, finendo per essere eliminato al secondo turno. L'obiettivo certo è arrivare al meglio alla Atp Finals di Torino, altro trofeo che dovrà difendere. Per farlo la strada più plausibile è un rientro graduale appunto tra il 500 austriaco e il 1000 francese. Sinner ascolterà il suo corpo e, senza forzare le tappe, farà il suo ritorno in campo.