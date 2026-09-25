Quando torna Sinner? L'analisi del calendario e la probabile data di rientro

Improbabile vedere il numero uno al mondo già a Shanghai, dove ha soltanto pochi punti da difendere e 12 mesi fa aveva sofferto tremendamente il caldo e l'umidità cinese, finendo per essere eliminato al secondo turno. L'obiettivo certo è arrivare al meglio alla Atp Finals di Torino, altro trofeo che dovrà difendere. Per farlo la strada più plausibile è un rientro graduale appunto tra il 500 austriaco e il 1000 francese. Sinner ascolterà il suo corpo e, senza forzare le tappe, farà il suo ritorno in campo.