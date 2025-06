Sinner dopo il ko ad Halle: "Onestamente un po' di pausa mi fa bene"

SI FERMA LA STRISCIA VINCENTE DEL NUMERO 1

Sinner non perdeva prima dei quarti di finale da ben 19 tornei consecutivi, per l’esattezza da Shanghai 2023 (nel Masters 1000 successivo, a Parigi, non arrivò ai quarti di finale, ma per ritiro) e non perdeva così presto in un torneo (secondo turno) dal 16 agosto 2023.