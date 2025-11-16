Sinner-Alcaraz: in finale a Torino l'eterno duello tra i cannibali del tennis mondiale

Torino è un crocevia importante anche per quello che rappresenta, visto che è il torneo dei Maestri della racchetta, e per il montepremi finale: quest'anno il premio per il campione imbattuto è di 5,07 milioni di dollari, il più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Lo scontro tra i due sta diventando qualcosa di epico e scomoda i grandi duelli sportivi di ogni tempo. Restando nell'ambito tennistico, a molti la loro rivalità ricorda il monopolio del ranking anni '90 di Sampras e Agassi. Si superavano a vicenda in classifica, si spartivano Slam e vittorie ma erano diversi dai due fenomeni attuali, non solo perché era diverso il tennis. Jannick e Carlos sembrano più vicini all'algida freddezza di Pete che alla follia mascherata di Andre. Ora il tifo è naturale, visto che c'è un italiano in campo, allora veniva più spontaneo essere dalla parte di uno che si presentava in campo con le treccine e che si portava a letto Brooke Shields... Poi è arrivato il libro di Moehringer (Open), e la vita segreta di Agassi è diventata di dominio pubblico, in quell'intreccio di fantasmi, incubi, felicità estreme e ossessioni paterne che ce lo ha reso ancora più vicino.