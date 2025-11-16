Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tennis
atp finals

Sinner-Alcaraz: in finale a Torino l'eterno duello tra i cannibali del tennis mondiale

Quest'anno il premio per il campione imbattuto è di 5,07 milioni di dollari: è il più alto nella storia dell'Atp

di Andrea Cocchi
16 Nov 2025 - 09:39

Jannik e Carlos, perlomeno, si vogliono bene. O almeno è l'impressione che danno a tutti. E meno male visto che sono costretti a vedersi spesso. Anche a Torino, nell'Atp Finals, dove andrà in scena la finale che tutti aspettavano, la sesta dell'anno tra i due. Oggi, alle 18, l'Inalpi Arena diventa il centro del tennis mondiale per l'ultimo capitolo del duello tra Sinner e Alcaraz, numero 2 e numero 1 del ranking, protagonisti assoluti dell'era dei Big Two. Si sono spartiti gli Slam (Australian Open e Wimbledon all'azzurro, Roland Garros e Us Open allo spagnolo) e hanno raggiunto sei finali negli otto tornei giocati insieme. Indoor, però, è terra di Sinner: 30 vittorie consecutive.

Torino è un crocevia importante anche per quello che rappresenta, visto che è il torneo dei Maestri della racchetta, e per il montepremi finale: quest'anno il premio per il campione imbattuto è di 5,07 milioni di dollari, il più alto mai messo in palio nella storia dell'Atp. Lo scontro tra i due sta diventando qualcosa di epico e scomoda i grandi duelli sportivi di ogni tempo. Restando nell'ambito tennistico, a molti la loro rivalità ricorda il monopolio del ranking anni '90 di Sampras e Agassi. Si superavano a vicenda in classifica, si spartivano Slam e vittorie ma erano diversi dai due fenomeni attuali, non solo perché era diverso il tennis. Jannick e Carlos sembrano più vicini all'algida freddezza di Pete che alla follia mascherata di Andre. Ora il tifo è naturale, visto che c'è un italiano in campo, allora veniva più spontaneo essere dalla parte di uno che si presentava in campo con le treccine e che si portava a letto Brooke Shields... Poi è arrivato il libro di Moehringer (Open), e la vita segreta di Agassi è diventata di dominio pubblico, in quell'intreccio di fantasmi, incubi, felicità estreme e ossessioni paterne che ce lo ha reso ancora più vicino. 

Chissà come avrebbe vissuto questa versione maxi del tennis, con stagioni infinite e tornei che spuntano come funghi per aumentare la capienza dei portafogli di chi ha tutto l'interesse di spremerti. Carlos e Jannik probabilmente nemmeno ci pensano. Sono finiti dentro il calderone e ci stanno anche bene, oltre a guadagnare cifre che fanno impallidire i loro predecessori, al netto di svalutazioni e inflazione... E poi, va bene Booke Shields ma anche Laila Hasanovic non è niente male...

Leggi anche

Fine anno diversa per Sinner e Alcaraz, il primo scontro diretto del 2026 in Corea

sinner
alcaraz
torino

Ultimi video

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

00:33
DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

00:52
Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

Sinner contro Alcaraz, chi può attaccarli?

00:58
DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

03:36
DICH CIRIO PRES PIEMONTE ATP FINALS DICH

"Sinner e Musetti rendono le Apt Finals più avvincenti"

01:13
Italia verso la Davis

Italia verso la Davis: "Grande fiducia"

01:18
DICH SINNER POST VITTORIA VS AUGER ALIASSIME DICH

Sinner: "Partita di alto livello fino al 6-5, poi è successo quello che è successo"

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

03:52
DICH BINAGHI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Binaghi: "Questa sarà un'edizione più grande, più bella e più entusiasmante"

02:23
DICH GAUDENZI AI SORTEGGI FINALS 6/11 DICH

Gaudenzi: "Avremo una settimana stupenda di tennis anche perché c'è in gioco il numero 1"

00:23
DICH SINNER DA PARIGI 1/11 DICH

Sinner: "Ho visto che Zverev faceva fatica, non è così che volevo vincere"

00:35
DICH SINNER POST VIENNA DICH

Sinner: "Molto speciale per me Vienna. Ora recupero in vista di Parigi"

00:33
DICH SINNER POST COBOLLI DICH

Sinner: "Bravo Cobolli, gran talento. Io non do nulla per scontato"

00:57
MCH MEDVEDEV SPACCA TUTTO 25/8 MCH

Caos Medvedev: litiga con arbitro, aizza il pubblico ma poi perde e sfascia la racchetta

01:43
tennis

Musetti e Cobolli si fanno benedire verso gli Us Open 2025

05:00
DICH BINAGHI SU ATP FINALS 17/7 DICH

Binaghi: "Difficile pensare di poter fare meglio le Finals di Torino. Abbiamo vinto tutto, ma non mollo"

I più visti di Tennis

DICH SINNER POST SHELTON DICH

Sinner: "Sarà difficile con De Minaur, lui non ha nulla da perdere e io invece molto..."

Alcaraz riceve il premio come n.1 Atp davanti agli occhi di Sinner LE FOTO

DICH MUSETTI POST ALCARAZ SU DAVIS DICH

Musetti: "Rinuncerò alla Coppa Davis"

Sinner di nuovo in finale alle ATP Finals: "Che vinca il migliore. I miei genitori non ci saranno"

Alcaraz respinge anche Sinner: elimina Musetti e chiude il 2025 in vetta alla classifica

Sinner non si ferma: battuto anche Shelton 6-3, 7-6

Notizie del giorno
Vedi tutti
11:03
Automobilismo, endurance: Fuoco e Ferrari campioni della FIA GT World Cup a Macao
11:01
Sci alpino, Cdm: a Levi in testa brasiliano Braathen, fuori Vinatzer
11:00
Roma: Ranieri operato al ginocchio, ha atteso la sosta per non lasciare la squadra
10:46
Calhanoglu 'diffidato' fa felice Chivu in vista del derby. Col Milan ci sarà anche Dumfries
10:46
Nove gol di scarto o addio Mondiale: l’impresa che l’Italia ha centrato solo una volta nella storia