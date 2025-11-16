Roma, a fine stagione Dovbyk può partire

Nonostante le prestazioni in crescita e il gol ritrovato dopo un inizio complicato, il futuro di Artem Dovbyk sembra essere lontano dalla Roma. Gasperini non lo reputa il tipo di attaccante ideale al suo stile di gioco e lo lascerebbe partire se alla dirigenza giallorossa dovesse arrivare un'offerta intorno ai 25 milioni. L'attaccante, invece, al momento sarebbe contrario a una trattativa in uscita sia nel mercato di gennaio che in quello estivo, sicuramente non in prestito. In caso di partenza, la volontà di Dovbyk sarebbe quella di tornare in Spagna, dove aveva ben figurato al Girona due anni fa.