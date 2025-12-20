Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: Okc cade con Minnesota, Wembanyama trascina gli Spurs

20 Dic 2025 - 11:08

Fa tutto Anthony Edwards nell'ultimo minuto di partita contro gli Oklahoma City Thunder. A 40 secondi dalla fine, sul 107-105 per i campioni in carica della Nba, la stella dei Minnesota Timberwolves segna la tripla per portare avanti i suoi. Poi, in difesa, due giocate decisive ai danni dell'Mvp della scorsa stagione Shai Gilgeous-Alexander: prima la stoppata su un suo tiro in penetrazione, poi la palla rubata che ha messo in sicurezza la vittoria dei Timberwolves. Edwards chiude con 26 punti e 12 rimbalzi, mentre i 35 punti di Gilgeous-Alexander non bastano ai Thunder, che perdono la terza partita stagionale in 28 gare disputate. Stravincono i San Antonio Spurs (126-98) sul parquet degli Atlanta Hawks: per Victor Wembanyama tempo in campo ancora limitato a una settimana dal rientro dall'infortunio, ma i 21 minuti di gioco sono sufficienti al francese per segnare 26 punti e mettere a referto 12 rimbalzi. Miami cade in casa dei Boston Celtics, trascinati dai 33 punti di Derrick White e dai 30 di Jaylen Brown. Tra gli Heat torna in doppia cifra Simone Fontecchio: l'azzurro segna 12 punti (0/4 da 2, 4/9 da 3, con un 31% complessivo al tiro) in uscita dalla panchina. Al Madison Square Garden sconfitti i freschi campioni della Nba Cup: i Philadelphia 76ers battono i New York Knicks 116 a 107, con 30 punti di Tyrese Maxey. Vittoria esterna anche per i Chicago Bulls, che si impongono col punteggio di 136-125 sul campo dei Cleveland Cavaliers.

Ultimi video

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

05:27
DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

03:14
DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

02:32
DICH PECCO BAGNAIA FESTA DUCATI 19/12 DICH

Bagnaia: "Nelle difficoltà qualcosa abbiamo imparato..."

03:24
DICH MARC MARQUEZ FESTA DUCATI 19/12 DICH

Marquez: "La grandezza della Ducati la fa la gente"

00:47
DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

01:25
La Boat Race di Roma

La Boat Race di Roma

01:10
DICH GOGGIA POST SANKT MORITZ 14/12 DICH

Goggia. "Week-end solido e continuo. Ho margine per crescere".

01:30
Milano Cortina 2026

Milano Cortina 2026: ecco i portabandiera

02:32
DICH PELLEGRINO PORTABANDIERA DICH

Pellegrino "Orgoglioso e fiero"

01:32
DICH BRIGNONE PORTABANDIERA DICH

Brignone "Ce la metterò tutta"

02:09
L'anno d'oro del tennis

L'anno d'oro del tennis

01:20
Sci, colpaccio Vonn

Sci, colpaccio Vonn

01:22
Svelati i portabandiera

Milano-Cortina: c'è Brignone tra i portabandiera

03:08
DICH VOLANDRI GRAN GALA 11/12 DICH

Volandri: "Aveva ragione Jannik"

02:02
La crisi di Jacobs

La crisi di Jacobs

I più visti di Altri Sport

DICH SPALLETTI PRE ROMA DICH

Spalletti: "Da Gasperini c'è da imparare, è il Gasp-Brand"

DICH GASPERINI PRE JUVE DICH

Gasperini: "Ho scelto la Roma perché era la sfida più difficile"

DICH FRANZONI DEDICA A MATTEO FRANZOSO DICH

Franzoni in lacrime: "Un podio dedicato a Matteo"

Simone Moro: "Macché by-pass, tutte... cavolate. Mi hanno ripulito un'aorta, tra un paio di giorni torno a casa"

La Grande Corsa Bianca, molto più dell'Iditarod sulle Alpi

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
12:13
Sci: l'austriaca Huetter vince la libera in Val d'Isere. Pirovano quinta, Goggia sbaglia ed è ottava
11:08
Nba: Okc cade con Minnesota, Wembanyama trascina gli Spurs
10:00
Basket: coach Trento, a Reggio Emilia senza Mawugbe ma saremo aggressivi
09:23
Pugilato: Anthony Joshua batte lo youtuber Jake Paul, ko al sesto round
08:30
A Rimini il campionato italiano di Maratona del 2026