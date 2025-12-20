Nba: Okc cade con Minnesota, Wembanyama trascina gli Spurs

Fa tutto Anthony Edwards nell'ultimo minuto di partita contro gli Oklahoma City Thunder. A 40 secondi dalla fine, sul 107-105 per i campioni in carica della Nba, la stella dei Minnesota Timberwolves segna la tripla per portare avanti i suoi. Poi, in difesa, due giocate decisive ai danni dell'Mvp della scorsa stagione Shai Gilgeous-Alexander: prima la stoppata su un suo tiro in penetrazione, poi la palla rubata che ha messo in sicurezza la vittoria dei Timberwolves. Edwards chiude con 26 punti e 12 rimbalzi, mentre i 35 punti di Gilgeous-Alexander non bastano ai Thunder, che perdono la terza partita stagionale in 28 gare disputate. Stravincono i San Antonio Spurs (126-98) sul parquet degli Atlanta Hawks: per Victor Wembanyama tempo in campo ancora limitato a una settimana dal rientro dall'infortunio, ma i 21 minuti di gioco sono sufficienti al francese per segnare 26 punti e mettere a referto 12 rimbalzi. Miami cade in casa dei Boston Celtics, trascinati dai 33 punti di Derrick White e dai 30 di Jaylen Brown. Tra gli Heat torna in doppia cifra Simone Fontecchio: l'azzurro segna 12 punti (0/4 da 2, 4/9 da 3, con un 31% complessivo al tiro) in uscita dalla panchina. Al Madison Square Garden sconfitti i freschi campioni della Nba Cup: i Philadelphia 76ers battono i New York Knicks 116 a 107, con 30 punti di Tyrese Maxey. Vittoria esterna anche per i Chicago Bulls, che si impongono col punteggio di 136-125 sul campo dei Cleveland Cavaliers.