Calcio
supercoppa italiana
SUPERCOPPA ITALIANA

Supercoppa italiana, il Bologna accontenta Conte: lunedì nessun "invitato" nella finalissima di Riad

Nell'atto conclusivo del mini torneo si sfideranno la vincitrice dello scudetto e la vincitrice della Coppa Italia, come era accaduto anche nel 2023

di Daniele Pezzini
20 Dic 2025 - 11:11

La squadra vincitrice dello scudetto da una parte, quella che ha trionfato in Coppa Italia dall'altra. Nella finalissima di Riad, in programma lunedì alle 20 e in diretta esclusiva sulle reti Mediaset, si affronteranno le due squadre più titolate a farlo, almeno seguendo la logica con la quale era nata la Supercoppa italiana alla fine degli anni '80.

Il Bologna ha insomma accontentato Antonio Conte, che dopo aver battuto il Milan nella prima semifinale aveva lanciato una frecciatina polemica al nuovo format della competizione: "Eravamo qui non per invito, ma perché ce lo siamo guadagnato".

Fuori la finalista di coppa, fuori la seconda in campionato. Nessun "invitato" all'atto conclusivo del mini torneo, come già era accaduto nell'edizione 2023 (disputata a gennaio 2024), quando per la prima volta furono quattro squadre a contendersi il titolo. All'epoca la finale fu tra l'Inter vincitrice della Coppa Italia e il Napoli scudettato, con i nerazzurri che si imposero per 1-0 grazie al gol in pieno recupero di Lautaro Martinez. L'edizione 2024, disputata lo scorso gennaio, vide invece approdare in finale il Milan, secondo in campionato, che eliminò la Juve vincitrice della Coppa Italia per poi conquistare il trofeo con una folle rimonta nel derby.

Ora ci saranno di fronte due squadre che puntano a portare a casa il secondo titolo del 2025. Sarebbe la terza Supercoppa per il Napoli (dopo quella del 1990 e quella del 2014, entrambe vinte in gara secca contro la Juve) e la terza anche per Conte (dopo le due vinte sulla panchina della Juve nel 2012 e 2013 prima contro il Napoli, poi contro la Lazio).

Sarebbe una prima volta assoluta invece sia per il Bologna, sia per Italiano, che si è confermato l'uomo delle finali: con questa sono cinque in due anni e mezzo dopo quelle di Coppa Italia e Conference del 2023 con la Fiorentina (entrambe perse), quella bis di Conference sempre con i viola nel 2024 (persa anche quella) e quella di Coppa Italia col Bologna della passata stagione, naturalmente vinta.

supercoppa

