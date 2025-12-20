Supercoppa italiana, il Bologna accontenta Conte: lunedì nessun "invitato" nella finalissima di Riad

Sarebbe una prima volta assoluta invece sia per il Bologna, sia per Italiano, che si è confermato l'uomo delle finali: con questa sono cinque in due anni e mezzo dopo quelle di Coppa Italia e Conference del 2023 con la Fiorentina (entrambe perse), quella bis di Conference sempre con i viola nel 2024 (persa anche quella) e quella di Coppa Italia col Bologna della passata stagione, naturalmente vinta.