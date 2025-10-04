Tennis, ATP Shanghai 2025: Musetti-Darderi al terzo turno, Arnaldi out

Il toscano batte in due set l'argentino Comesana e trova Darderi al terzo turno, il ligure sconfitto da Davidovich Fokina
Esordio vincente per Lorenzo Musetti all'ATP Shanghai 2025, in corso su campi in cemento della città cinese. Il tennista toscano, reduce dal ritiro nel quarto di finale a Pechino contro Learner Tien, ha battuto in un'ora e 28' di gioco l'argentino Francisco Comesana (numero 62 al mondo) 6-4 6-0. Al terzo turno Musetti, numero 9 del ranking Atp, affronterà in un derby tutto italiano Luciano Darderi che ha eliminato il cinese Bu con un doppio 6-4 in un'ora e mezzo di gioco.
Matteo Arnaldi, invece, saluta già: l'azzurro è stato battuto dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n. 20 ATP e testa di serie numero 18) con il punteggio di 6-4 6-4 in un'ora e 30 minuti di gioco.
