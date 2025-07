Volley, la denuncia di Asia Cogliandro: "Perugia mi ha fatta fuori perché incinta"

LEGA VOLLEY: "IN SERIE A MATERNITA' SEMPRE TUTELATA"

"La Lega prende atto con rammarico della situazione che si è creata tra la Società Black Angels Perugia e l'atleta Asia Cogliandro, una situazione che poteva e doveva essere evitata con sensibilità e buon senso. La maternità è un diritto, una cosa bellissima, e la Lega si è sempre battuta per la tutela della vita, impegnandosi in maniera continuativa con campagne di sensibilizzazione non solo su questo tema ma su tutto ciò che riguarda la salvaguardia delle nostre atlete e di tutte le donne per l'inclusività e contro il disagio sociale. Questa vicenda perciò ci colpisce e ci rattrista ancora di più". Così il presidente della Lega Pallavolo Serie A Femminile, Mauro Fabris, in merito alla vicenda tra la Società Black Angels Perugia e l'atleta Asia Cogliandro. "Una situazione che ora verificheremo per quanto di nostra competenza - prosegue Fabris - considerato che in sede di iscrizione al Campionato 2025-26 il contenzioso tra Perugia e l'atleta ci era stato segnalato come in corso di risoluzione consensuale. In ogni caso, troveremo il modo perché Asia, con cui ci siamo già sentiti questa mattina, come tutte le atlete che hanno vissuto la gioia bellissima di diventare mamme durante la partecipazione alla nostra Serie A, possa vivere con serenità questo suo bellissimo momento di vita privata. Ricordiamo ancora con emozione tutte le atlete che in questi anni sono diventati madri e hanno continuato a giocare nel nostro Campionato, come la Conegliano dello Scudetto 2015-16 con ben cinque mamme in rosa".