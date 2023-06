Roland Garros: Swiatek vince il torneo femminile, sconfitta Muchova in finale

ROLAND GARROS

Nulla da fare per la ceca, che riapre la sfida e crolla sul più bello nel terzo set, facendosi male con le sue mani. La numero uno al mondo vince col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 in 2h46'

Swiatek trionfa ancora al Roland Garros





















© Getty Images 1 di 12 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Iga Swiatek l'ha fatto ancora. È la polacca la vincitrice del torneo femminile del Roland Garros, in quello che è il terzo successo negli Open di Francia, il secondo consecutivo. La numero uno al mondo conquista il suo quarto titolo nel Grande Slam con grandi difficoltà, rischiando la sconfitta con la sorprendente ceca Muchová: la rivelazione del torneo crolla alla distanza, facendosi del male da sola, e cede col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4.

Il Roland Garros sorride nuovamente alla Polonia e a Iga Świątek, che deve faticare e non poco per confermare il suo titolo: Muchová riapre più volte il match e cede solo nel finale del terzo set, dopo 2h46' di battaglia, col punteggio di 6-2, 5-7, 6-4. Il primo set è un sostanziale assolo della polacca, che domina col rovescio e comanda tutti gli scambi, portandosi subito sul 3-0. La ceca reagisce vincendo un game e ha la chance per portarsi a un solo punto di distanza dalla rivale, ma viene ricacciata sul 4-1 ai vantaggi. Świątek riprende così il controllo della sfida e chiude sul 6-2, chiudendo il gioco decisivo a zero. Il match sembra chiudersi quando la numero uno al mondo vola sul 3-0 nel secondo parziale, ma in seguito il tennis dimostra come può essere imprevedibile. Muchová dà il via a un'altra delle sue clamorose rimonte, annullando il vantaggio della rivale e ribaltando ulteriormente tutto dopo la risposta avversaria sul 4-3. Si arriva così al 5-4 per la ceca, che serve per il match, ma Świątek pareggia. La polacca però commette ancora tanti errori e non riesce a resistere alla maggior efficacia dell'avversaria (soprattutto a rete) in un secondo set durato 1h11': arriva così il 7-5 che riporta tutto in parità.

Il terzo parziale inizia con le enormi difficoltà della detentrice del torneo, che subisce dieci punti consecutivi e va sotto sul 2-0. Match finito? Neanche per sogno, perchè Świątek reagisce e ribalta tutto, portandosi sul 3-2 con un parziale di 12 punti a 2. Guai però a dare per vinta Muchová, che torna a mettere in difficoltà l'avversaria col suo servizio e ribalta la situazione sul 4-3. Sul più bello, però, la rivelazione del torneo sente la pressione e crolla mentalmente dopo l'ennesimo pareggio della sfidante. Świątek approfitta degli errori in risposta dell'avversaria per riportarsi in vantaggio e chiude il match nel più facile dei modi, vincendo 6-4 grazie al triplo errore della rivale e al doppio fallo nel primo match point. La polacca centra così il quarto Slam e il terzo successo nel Roland Garros (2020, 2022, 2023), il secondo consecutivo: una doppietta che mancava da Justine Henin, che vinse per tre volte di fila dal 2005 al 2007. Nulla da fare per Muchová, che lascia questo trofeo con una doppia consapevolezza: quella di essere una giocatrice da top-10 e quella di aver buttato via la potenziale prima vittoria nel Grande Slam.