Roland Garros: Sinner soffre ma vola al secondo turno, ora è derby con Mager

TENNIS

L'altoatesino, sotto 2-1, annulla un match point e vince 6-1 4-6, (4)6-7, 7-5, 6-4 contro il padrone di casa Herbert: affronterà il sanremese, che elimina in quattro set Gojowczyk

Pur soffrendo, Jannik Sinner vince e accede al secondo turno del Roland Garros. L'altoatesino va sotto di un set e annulla un match point al padrone di casa Pierre-Hugues Herbert prima di rimontare e chiudere sul 6-1, 4-6, (4)6-7, 7-5, 6-4. Adesso, sarà derby italiano: a sfidare il 19enne, infatti, sarà il sanremese Gianluca Mager, che batte 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 il tedesco Peter Gojowczyk, subentrato al ritirato John Millman. afp

Tira un grosso sospiro di sollievo Jannik Sinner, che vede da vicino l'eliminazione dal Roland Garros, ma alla fine rimonta e accede al secondo turno battendo il padrone di casa Pierre-Hugues Herbert. I primi minuti sembrano essere il preludio ad una giornata tranquilla per l'altoatesino: in appena 24' di gioco, infatti, il 19enne domina e si aggiudica con un netto 6-1 il primo set, nel quale incassa soltanto due punti nel turno in battuta. Nel secondo, però, la sfida si capovolge: Herbert ritrova solidità al servizio, mentre il numero 19 al mondo fa fatica a rispondere ed è protagonista di un insolito numero di errori non forzati con il dritto. Il risultato è il doppio break con cui il padrone di casa si porta sul 5-3, nonostante Sinner metta a segno, sull'1-2, un controbreak che gli vale il momentaneo 2-2. Al momento di servire per il set, Herbert non sbaglia e chiude sul 6-4, pareggiando il conto dei parziali.

Il terzo set è quello nel quale Sinner accusa maggiormente la costante crescita all'interno del match del numero 85 al mondo: doppio break incassato e pesantissimo 2-5, che però l'altoatesino riesce a recuperare ritrovando aggressività e precisione. Dal 5-5 si passa inevitabilmente al tie-break, dove però Herbert trova quattro punti di fila che gli permettono di passare dal 3-4 al 7-4, striscia che gli regala il 2-1 nel conto dei set. Nel quarto parziale, il 19enne evita di crollare annullando nel settimo game cinque palle break e passando dallo 0-40 al 4-4, con Herbert che sul 5-4 in suo favore fallisce addirittura un match point. Galvanizzato dallo scampato pericolo, Sinner riesce a strappare il servizio e pareggiare il conto dei set con il 6-4 del quarto parziale. Il numero 19 al mondo, poi, è bravo a sfruttare il momento favorevole, conquistando subito il break decisivo, che gli regala il 2-0. Herbert riesce soltanto a rimandare la sconfitta annullando un match point con uno dei suoi ace: ma al secondo tentativo, Sinner chiude e vince 6-1, 4-6, (4)6-7, 7-5, 6-4 dopo 3 ore e 35 minuti di gioco.

Al secondo turno, sarà derby d'Italia: Gianluca Mager, infatti, batte 6-2, 3-6, 6-4, 7-5 il tedesco Peter Gojowczyk, ammesso al tabellone dopo il ritiro di John Millman. L'avversario diverso non cambia i piani del sanremese, che parte forte e domina il primo set, chiuso con due break consecutivi e un netto 6-2 in mezz'ora di gioco. Nel secondo, però, il numero 134 al mondo restituisce il doppio break di fila e chiude sul 6-3, rimettendo tutto in parità.

Nel terzo set, Mager parte forte e vola subito sul 3-0, ma viene immediatamente ripreso da Gojowczyk, che alla seconda palla break a disposizione risale fino al 3-3. Il game che decide il parziale è il decimo, nel quale l'italiano, da 30-30, trova i due punti che gli permettono di chiudere il set sul 6-4. Il quarto ha un andamento simile: il sanremese e il tedesco conservano il turno in battuta, anche se Mager rischia sia nel settimo game, nel quale annulla quattro palle break, che nell'undicesimo, dove Gojowczyk ha quattro occasioni per volare sul 5-6. A strappare il servizio, invece, è proprio il 26enne, che al secondo match point non sbaglia e si aggiudica il quarto set per 7-5, volando al secondo turno e garantendosi la sfida tutta italiana con Jannik Sinner.