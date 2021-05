Roland Garros, ecco il tabellone: Djokovic, Nadal e Federer nella parte alta

A Parigi è stato definito il tabellone della 91esima edizione del Roland Garros che prenderà il via domenica. Un sorteggio "pazzo", che ha piazzato i "vecchi" Djokovic, Nadal e Federer nella parte alta e le "giovani leve" Medvedev, Tsitsipas, Thiem e Zverev nella parte bassa. Accoppiamenti che, salvo clamorose sorprese, prospettano uno scontro generazionale in finale. Dieci gli italiani in tabellone.

Getty Images