Roland Garros: debutto soft per Sinner

ROLAND GARROS

Al primo turno, l'altoatesino travolge 6-3, 6-3, 6-4 l'americano Eubanks: ora Gasquet

Inizia nel migliore dei modi il Roland Garros 2024 di Jannik Sinner: l'altoatesino, al rientro dopo lo stop forzato che gli ha fatto saltare Roma, si impone in tre set sull'americano Christopher Eubanks. 6-3, 6-3, 6-4 i parziali del successo del numero 2 al Mondo, che cede solo una volta il servizio e a inizio incontro. Il nome del prossimo avversario è già noto: si tratta del padrone di casa, il francese Richard Gasquet.

Il più classico dei "buona la prima": Jannik Sinner inizia nel migliore dei modi il suo Roland Garros 2024. L'altoatesino, al rientro dopo l'infortunio che gli aveva fatto saltare Madrid e Roma, debutta sulla terra rossa di Parigi con un netto successo su Christopher Eubanks. Il numero 2 al mondo si impone 6-3, 6-4, 6-4 sull'americano al termine di un match con poche sbavature: tra queste, il servizio ceduto nel corso del primo set, quando però è avanti 4-1 e quindi il turno in battuta perso non gli impedisce di chiudere sul 6-3 il primo parziale. Risultato che si ripete nel secondo, quando il 22enne di Sesto Pusteria si porta immediatamente sul 3-0 e si guadagna quel vantaggio decisivo per ottenere il 2-0 nel conto dei set.

Nel terzo, invece, passa dallo 0-1 al 3-1 ma quando si tratta di servire per il match va sotto 15-40, scenario tra l'altro già capitato nel nono e ultimo game del secondo parziale. Nessun problema: annulla le due palle break e con quattro punti di fila si porta a casa la sfida, chiudendo 6-3, 6-3, 6-4 dopo 2 ore e 9 minuti di gioco. Un buon inizio, seppur con qualche sbavatura: oltre al servizio perso ci sono infatti ben 10 palle break concesse all'americano. Ma per cominciare va più che bene: ora, sulla strada di Sinner c'è un padrone di casa, Richard Gasquet.

SINNER: "NON SONO ANCORA AL 100%, VOGLIO DIVERTIRMI IN CAMPO"

Alla fine del match Jannik Sinner ha parlato davanti le telecamere facendo anche il punto sulle condizioni fisiche: "Non sono al 100%, ma l'anca sta bene. Lavoro giorno dopo giorno per recuperare la forma migliore, con l'aiuto del mio staff e sono molto contento di essere qui - le parole del numero due al mondo -. So che ci sono alcuni dettagli sui quali devo migliorare, ma cerco di divertirmi ed essere felice quando sono in campo, che è la cosa più importante. Per me questo è un torneo speciale perché qui ho fatto i primi quarti di finale a livello Slam. Il supporto del pubblico è stato fantastico, grazie a tutti".