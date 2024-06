Europei, la Francia si affida a Kylian Mbappé per conquistare i tre punti con l’Austria

contenuto sponsorizzato

I Blues puntano sull’attaccante del Real Madrid le cui possibilità di esser primo o ultimo marcatore è fissato al 47%

© Getty Images Se una nazionale è chiamata a rappresentare la Serie A, la Francia potrebbe essere una delle principali candidate a questo ruolo. La squadra di Didier Deschamps potrà contare fra gli altri su Mike Maignan, Theo Hernandez, Benjamin Pavard, Adrien Rabiot e Olivier Giroud con l’obiettivo di vincere un Europeo che manca dal 2000. I Galletti dovranno affrontare all’esordio l’Austria in una sfida che, secondo gli esperti di SisalTipster, li vede nettamente favoriti con il 62% di possibilità di vittoria.

Poche le chance per l’undici di Ralf Rangnick di fare il colpaccio con i tre punti fissato al 16% mentre il pareggio è sul 22%. I pericoli maggiori arrivano da Kylian Mbappé, a segno negli ultimi due incroci risultando il primo e l’ultimo marcatore. Un’eventualità che porta gli statistici a valutare l’attaccante del Real Madrid come autore del primo o dell’ultimo gol al 47%.

Vista la potenza di fuoco a disposizione di Deschamps, le possibilità che la Francia segni almeno due gol toccano il 60% con un gol dalla panchina quotato al 35%. Chi potrebbe subentrare è infatti Giroud la cui partecipazione a un’azione vincente (gol o assist) è prevista al 50%. Molto più improbabile una rete di Marko Arnautovic con il giocatore dell’Inter che ha il 18% delle possibilità di trovare la rete contro Mike Maignan in un derby milanese giocato non a San Siro ma all'Esprit Arena.