Euro 2024, Belgio-Slovacchia 0-1: Schranz fa esultare Calzona, Lukaku e il Var condannano Tedesco

BELGIO-SLOVACCHIA 0-1

Nella prima giornata del Gruppo E, risultato a sorpresa a Francoforte. L'attaccante sbaglia molto, poi l'arbitro gli annulla due volte il pareggio

Belgio-Slovacchia: le foto della sfida













































© Getty Images 1 di 24 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM La Slovacchia dell'ex tecnico del Napoli Calzona ha battuto 1-0 il Belgio nella prima giornata del Gruppo E di Euro 2024, firmando il primo risultato a sorpresa. A Francoforte, dopo una clamorosa occasione fallita da pochi passi da Lukaku, il Belgio è andato sotto al 7' per la rete di Schranz, il più lesto a ribadire in rete una parata di Casteels. L'ex centravanti di Inter e Roma si è divorato almeno altre due chiare occasioni da gol, vedendosi poi annullare due reti nella ripresa, prima per fuorigioco e poi per fallo di mano di Openda.

LE PAGELLE

Lukaku 4,5 - Si divora una, due, tre, quattro occasioni mentre sul gol annullato è sfortunato ad essere in fuorigioco con metà del busto. Con il 10 sulle spalle, numero inedito per lui, è il terminale offensivo giusto, ma prima dei due gol annullati ne ha falliti troppi.

Doku 5,5 - Per distacco è il giocatore del Belgio che ha cercato di più di ribaltare l'andamento della partita con dribbling, assist e conclusioni. Purtroppo per lui è stato decisivo nella maniera sbagliata, con un passaggio orizzontale al limite della propria area che ha dato il via al gol slovacco.

De Bruyne 5,5 - Un paio di palloni filtranti illuminanti e poco più. Non è protagonista come ci si attenderebbe da un giocatore della sua qualità, ma quando si accende è un pericolo per gli avversari.

Hancko 6,5 - Due chiusure in saccoccia che valgono praticamente due gol. Nel primo tempo chiude Doku con una grande scivolata, nella ripresa fa anche meglio respingendo sulla linea il tiro a botta sicura di Bakayoko.

Lobotka 7 - Nel primo tempo quando la Slovacchia ha la forza di rispondere alle azioni del Belgio cercando di ribaltare l'azione, lui diventa il faro della manovra capace di gestire il palleggio e aprire il gioco. Dopo l'intervallo si sacrifica in difesa con chiusure decisive.

IL TABELLINO

BELGIO-SLOVACCHIA 1-1

Belgio (4-2-3-1): Casteels 6; Castagne 5,5, Faes 6, Debast 6, Carrasco 5,5 (39' st Openda sv); Mangala 5,5 (12' st Bakayoko 6), Onana 5,5; Trossard 5 (29' st Tielemans 5), De Bruyne 5,5, Doku 5,5 (39' st Lukebakio sv); Lukaku 4,5. A disp.: Kaminski, Sels, Theate, Vertonghen, Witsel, Vranckx, De Ketelaere, Vermeeren, De Cuyper. Ct.: Tedesco 5.

Slovacchia (4-3-3): Dubravka 6,5; Pekarik 6, Vavro 6,5, Skriniar 6, Hancko 6,5; Kucka 6, Lobotka 7, Duda 6,5 (49' st Obert sv); Schranz 6,5 (36' st Duris sv), Bozenik 6 (24' st Strelec 6), Haraslin 6 (24' st Suslov 6,5). A disp.: Rodak, Ravas, Rigo, Gyomber, Tupta, Benes, Hrosovsky, De Marco, Bero, Sauer, Kosa. Ct.: Calzona 6.

Arbitro: Umut Meler (Turchia)

Marcatori: 7' Schranz (S), 41' st Lukaku (B)

Ammoniti: Mangala, Tielemans, Lukebakio (B); Schranz (S)

Espulsi: nessuno

--