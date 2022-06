Ranking, tonfo Djokovic: prima top 2 senza Big Three dal 2003. Berettini sale nella Race

TENNIS

Dopo la sconfitta inflitta da Rafa Nadal ai quarti del Roland Garros, Nole cede a Medvedev la corona di numero uno al mondo per la seconda volta nel 2022

Il russo Daniil Medvedev torna prepotentemente sul gradino più alto del ranking ATP, questa volta davanti ad Alexander Zverev, per la prima volta in carriera alla numero 2. Il tedesco - che aveva flirtato con l'idea del primo posto prima di infortunarsi al Roland Garros - scavalca Novak Djokovic, che retrocede al terzo posto. Per la prima volta dal 2003, un Big Three non occupa le prime due posizioni della graduatoria. La vittoria di Stoccarda rilancia anche Matteo Berrettini: il romano guadagna sei posizioni nella race per le Finals.

Medvedev aveva gia' occupato la numero 1 per due settimane, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo. Djokovic, vincitore del Roland Garros nel 2021, e' stato eliminato nei quarti dell'edizione 2022 da Rafa Nadal, che invece rimane quarto al mondo, ma ora a soli 245 punti dietro al grande rivale.



Era da ottobre 2018 che il Djoker non si trovava nella top 2 della classifica del circuito Atp. Best ranking (5°) per Casper Ruud, finalista di Parigi: il norvegese supera il greco Stefanos Tsitsipas.



A Matteo Berrettini non basta la vittoria di Stoccarda per guadagnare posizioni in classifica: The Hammer resiste in decima posizione. La vittoria in Germania, pero', ha permesso al tennista romano di fare un balzo in avanti di sei posizioni nella race per le Finals torinesi. Jannik Sinner perde una posizione nella Top 20 Atp a scapito del polacco Hubert Hurkacz.

RANKING ATP, LA TOP 10

1 Daniil Medvedev (Russia) 7950 (+1)

2 Alexander Zverev (Germania) 7075 (+1)

3 Novak Djokovic (Serbia) 6770 (-2)

4 Rafael Nadal (Spagna) 6525

5 Casper Ruud (Norvegia) 5050 (+1)

6 Stefanos Tsitsipas (Grecia) 4945 (-1)

7 Carlos Alcaraz (Spagna) 4893

8 Andrey Rublev (Russia) 4125

9 Felix Auger-Aliassime (Canada) 3895

10 Matteo Berrettini (Italia) 3570

RANKING ATP, LA TOP 10 DEGLI ITALIANI

10 Matteo Berrettini 3805

13 Jannik Sinner 3185 (-1)

32 Lorenzo Sonego 1215

59 Fabio Fognini 931 (-7)

74 Lorenzo Musetti 802 (-17)

132 Gianluca Mager 474 (-10)

138 Stefano Travaglia 454 (-14)

145 Franco Agamenone 420 (+3)

150 Flavio Cobolli 403 (+7)

151 Andreas Seppi 466 (-10)