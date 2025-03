L'Italia del tennis vola nella classifica ATP: 11 azzurri in top 100, Nardi guadagna 12 posizioni

Guardando il resto della classifica ATP, alle spalle di Sinner si conferma Alexander Zverev che perde terreno rispetto all'azzurro complice la precoce eliminazione all'ATP 500 di Acapulco, ma rimane comunque davanti allo spagnolo Carlos Alcaraz, obbligato a confermarsi a Indian Wells per rimanere in scia all'altoatesino. Nella top ten spicca il rientro di Stefanos Tsitsipas, risalito sino al nono posto grazie alla vittoria all'ATP 500 di Dubai, mentre fra i primi venti passi in avanti per Ben Shelton, ora numero 12 della graduatoria, e Tomas Machac, al primo ingresso in carriera.