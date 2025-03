Dal caso Sinner alle ATP Finals in Italia: ecco le accuse del sindacato di Djokovic verso il tennis mondiale

Non mancano infine attacchi a Holger Rune, reo di esser stato l'unico tennista a non aver vinto un titolo Major presente al Six Kings Slam, l’esibizione milionaria in Arabia Saudita che prevedeva 6 milioni di dollari per il vincitore imbattuto; così come quelli nei confronti dell'ATP, decisa a non aver accettato l'offerta di aumentare il montepremi da parte di Larry Ellison, tycoon di Oracle e proprietario del Masters 1000 di Indian Wells.