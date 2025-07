Presentato l'ATV Bancomat: è Trevisan la entry list del WTA

Entry list: il ritorno di Trevisan e la wild card a Grant – Dopo essersi sottoposta nel mese di marzo a un intervento al piede, Martina Trevisan è pronta a tornare in campo. La tennista della nazionale azzurra è pronta a tornare in un luogo a lei caro come l’Antico Tiro a Volo. A 22 anni fu campionessa dell’edizione 2015 del torneo e in questa stagione, a 31 anni, calcherà la terra rossa romana forte di imprese come la semifinale al Roland Garros 2022 e il trionfo dello scorso anno in Billie Jean King Cup. Dopo l’infortunio, la tennista toscana riparte dalla posizione numero 188 del mondo, ma resta una rivale temibile per tutte. Le altre italiane già certe di un posto nel main draw sono Nuria Brancaccio (n.183 WTA), Giorgia Pedone (n.216) e la diciassettenne Tyra Grant, prima wild card annunciata. La tennista classe 2008, che da un paio di mesi difende i colori azzurri, occupa la 280ª posizione del ranking WTA. In carriera ha già conquistato due titoli professionistici (W15 Antalya e W50 Selva Gardena) e in questa stagione ha preso parte ai tabelloni principali dei WTA 1000 di Miami e Roma. Nelle ultime settimane si è distinta raggiungendo la semifinale dell’ITF W75 di Zagabria (Croazia) e i quarti di finale al WTA 125 di Grado. A guidare il seeding sarà invece l’ex numero 19 del mondo, con due ottavi di finale Slam all’attivo (Roland Garros e US Open), Varvara Lepchenko (oggi n.121 WTA). Ma in un torneo che da sempre strizza l’occhio alle campionesse del futuro, i riflettori saranno puntati anche sull’ex numero 1 del mondo under 18 Petra Marcinko e sulla sempre più promettente Hanne Vandewinkel. Ai nastri di partenza, infine, anche Oksana Selekhmeteva, campionessa in carica che proverà a difendere il titolo.