WTA Finals, girone di ferro per Paolini: l'azzurra dovrà affrontare Sabalenka, Gauff e Pegula

Sorteggio decisamente sfavorevole per Jasmine Paolini che alle WTA Finals dovrà affrontare alcune delle atlete più in forma del momento. La 29enne di Bagni di Lucca è stata inserita nel gruppo "Steffi Graf" con Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula. La "crème de la crème" del tennis mondiale considerato che la bielorussa è numero 1 al mondo, mentre la 21enne americana è campionessa uscente oltre ad aver vinto il Masters 1000 di Wuhan dove ha eliminato Paolini in semifinale e sconfitto in finale Pegula.