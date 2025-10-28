WTA Finals, girone di ferro per Paolini: l'azzurra dovrà affrontare Sabalenka, Gauff e Pegula

La 29enne di Bagni di Lucca è stata inserita nel raggruppamento intitolato a Steffi Graf insieme la numero 1 al mondo e la campionessa uscentedi Redazione
Sorteggio decisamente sfavorevole per Jasmine Paolini che alle WTA Finals dovrà affrontare alcune delle atlete più in forma del momento. La 29enne di Bagni di Lucca è stata inserita nel gruppo "Steffi Graf" con Aryna Sabalenka, Coco Gauff e Jessica Pegula. La "crème de la crème" del tennis mondiale considerato che la bielorussa è numero 1 al mondo, mentre la 21enne americana è campionessa uscente oltre ad aver vinto il Masters 1000 di Wuhan dove ha eliminato Paolini in semifinale e sconfitto in finale Pegula.
Il passaggio del turno per l'azzurra appare un'impresa alquanto ardua, nonostante ciò Paolini scenderà in campo a Riyadh dal 1° all'8 novembre con l'obiettivo di stupire e centrare almeno la semifinale. Urna decisamente più favorevole per Iga Swiatek con la polacca che avrà davanti a sé nel gruppo "Serena Williams" la russa Amanda Anisimova, la kazaka Elena Rybakina e l'americana Madison Keys.