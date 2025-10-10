"Ad alta voce"; campagna Figc nella giornata della Salute Mentale

Nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, la Figc lancia la campagna 'Ad Alta Voce' con l'obiettivo di richiamare l'attenzione su un argomento di grande valenza sociale. L'iniziativa, realizzata con la collaborazione della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Federazione e dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, coinvolge 10 componenti delle Nazionali A femminile e maschile che danno voce a pensieri e riflessioni sul tema raccolte tra gli atleti della DCPS (che conta circa 3000 tesserati) e tra i pazienti di neuropsichiatria dell'ospedale romano. Per l'Italdonne hanno partecipato il ct Andrea Soncin e le calciatrici Agnese Bonfantini, Laura Giuliani, Eleonora Goldoni e Annamaria Serturini. Per la Nazionale maschile i volti e le voci sono del ct Gennaro Gattuso e dei calciatori Manuel Locatelli, Daniel Maldini, Riccardo Orsolini e Sandro Tonali. "La Figc rinnova il suo impegno nel campo della sostenibilità sociale - le parole del presidente Gabriele Gravina - con un'attenzione particolare alla salute mentale".