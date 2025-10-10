Bayern, se Neuer rinnova per Nubel sarà cessione

Alexander Nübel ha nuovamente escluso la possibilità di fare nel 2026/27 un'altra stagione in prestito. Se duque Manuel Neuer dovesse rinnovare il suo contratto con il Bayern Monaco, per il portiere tedesco classe '96 si aprirebbero le porte per un trasferimento a titolo definitivo secondo quanto riporta l'esperto di mercato di Sky Sport De Florian Plettenberg. Il 29enne in questa stagione è in prestito allo Stoccarda dove difficilmente potrà rimanere. Dopo il rinnovo del contratto con il Bayern dello scorso aprile Nubel guadagna tra gli 11 e i 12 milioni di euro lordi all'anno: una cifra fuori portata per lo stoccarda.