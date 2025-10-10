© Ufficio Stampa e Getty Images
L’auto con cui il Dottore vinse il Rally di Monza nel 2016 diventa un pezzo da collezione
Certe auto non hanno bisogno di presentazioni: bastano un numero, un nome, un colore. Il numero è il 46, il nome quello di Valentino Rossi con il suo inconfondibile giallo fluo, l'auto la Ford Fiesta RS WRC che il campione di Tavullia portò in gara al Monza Rally Show del 2014 e del 2016.
Telaio #43, uno dei dodici esemplari prodotti da Ford M-Sport che torna a farsi sentire, questa volta non con il rombo, ma con un numero a cinque zeri. Ora questa auto finisce a Bruxelles battuta all'asta da Aguttes con una valutazione stimata tra 400.000 e 600.000 euro.
Una passione nota, quella del Dottore, per le quattro ruote. Un legame che affonda nel tempo, sbocciato tra i box di Maranello, quando nel 2006 provò la Ferrari e accarezzò il sogno della Formula 1. Poi il richiamo del traverso, con sette vittorie al Rally di Monza tra il 2006 e il 2018.
L'anno successivo l’incontro con Lewis Hamilton, in pista a Valencia, a scambiarsi moto e macchina , la Yamaha M1 e la Mercedes Campione del mondo di Formula 1. Oggi quella passione continua nelle gare Endurance, con un nuovo sogno all’orizzonte: la 24 Ore di Le Mans.