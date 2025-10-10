Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
drive up
ALL'ASTA

Valentino Rossi, mezzo milione per la sua Ford Fiesta da corsa

L’auto con cui il Dottore vinse il Rally di Monza nel 2016 diventa un pezzo da collezione

10 Ott 2025 - 18:36
1 di 10
© Ufficio Stampa e Getty Images
© Ufficio Stampa e Getty Images
© Ufficio Stampa e Getty Images

© Ufficio Stampa e Getty Images

© Ufficio Stampa e Getty Images

Certe auto non hanno bisogno di presentazioni: bastano un numero, un nome, un colore. Il numero è il 46, il nome quello di Valentino Rossi con il suo inconfondibile giallo fluo, l'auto la Ford Fiesta RS WRC che il campione di Tavullia portò in gara al Monza Rally Show del 2014 e del 2016

Telaio #43, uno dei dodici esemplari prodotti da Ford M-Sport che torna a farsi sentire, questa volta non con il rombo, ma con un numero a cinque zeri. Ora questa auto finisce a Bruxelles battuta all'asta da Aguttes con una valutazione stimata tra 400.000 e 600.000 euro.

Leggi anche

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Una passione nota, quella del Dottore, per le quattro ruote. Un legame che affonda nel tempo, sbocciato tra i box di Maranello, quando nel 2006 provò la Ferrari e accarezzò il sogno della Formula 1. Poi il richiamo del traverso, con sette vittorie al Rally di Monza tra il 2006 e il 2018.

L'anno successivo l’incontro con Lewis Hamilton, in pista a Valencia, a scambiarsi moto e macchina , la Yamaha M1 e la Mercedes Campione del mondo di Formula 1. Oggi quella passione continua nelle gare Endurance, con un nuovo sogno all’orizzonte: la 24 Ore di Le Mans.

valentino rossi
rossi
asta
ferrari

Ultimi video

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

02:14
Nuova Toyota Corolla Cross, restyling completo

Nuova Toyota Corolla Cross, restyling completo

02:30
Lotus Esprit, dall'anfibia di 007 a Pretty Woman

Lotus Esprit, dall'anfibia di 007 a Pretty Woman

02:27
Dacia svela Hipster, concept elettrico

Dacia svela Hipster, concept elettrico

01:37
L'editoriale: tornano i Saloni, Europa e Cina si mettono in mostra

L'editoriale: tornano i Saloni, Europa e Cina si mettono in mostra

02:01
Rolls-Royce, arte su strada: tre one-off uniche

Rolls-Royce, arte su strada: tre one-off uniche

02:18
KGM Torres, SUV massiccio e grintoso

KGM Torres, SUV massiccio e grintoso

01:46
Royal Enfield presenta Goan Classic 350

Royal Enfield presenta Goan Classic 350

15:41
La puntata del 9 ottobre #DriveUp

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

02:15
DUP SABATO SRV DS N°4 PORTO (11 OTT)

La prova della DS N°4

02:28
R4 SRV DACIA HIPSTER CONCEPT PARIGI SRV

Dacia presenta Hipster: il concept di una e-car europea

04:03
Volvo EX90

EX90, l'ammiraglia full electric a sette posti di Volvo

04:00
BMW M5 Touring

BMW M5 Touring

15:43
La puntata del 2 ottobre #DriveUp

La puntata del 2 ottobre #DriveUp

01:57
L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

L'offerta di KGM: qualità e un'ampia gamma

01:25
Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

Tensor Robocar, il taxi personale autonomo

I più visti di Drive Up

Vasco Rossi mette in vendita la sua Lancia Delta HF Integrale del 1992

Il garage dei sogni di Ibrahimovic: Ferrari, Porsche e... Volvo

La Ferrari elettrica si presenta: più di 1.000 CV, in arrivo nel 2026

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

La puntata del 9 ottobre #DriveUp

Elodie nuda per il calendario Pirelli: è la protagonista

Nuova Audi Q3 Sportback: stile coupè e tecnologia da ammiraglia

Notizie del giorno
Vedi tutti
Il gol di Carlos Martin contro l'Inter
19:41
Il gol di Carlos Martin contro l'Inter
19:35
Il presidente del Galatasaray: "Rinnovo Icardi? Non è sul tavolo"
19:30
Milan-Como, Sarri difende Rabiot: "I soldi non giustificano tutto"
19:28
Gattuso avvisa gli Azzurri: "Playoff non scontati, non scherziamo col fuoco"
19:17
Abodi e Onorato all'inaugurazione di "Tennis&Friends"