Jasmine Paolini saluta le WTA Finals con una sconfitta contro Jessica Pegula

Paolini è apparsa ancora una volta in difficoltà sin dalle prime battute subendo la rapidità di Pegula e faticando al servizio, aspetti che hanno permesso alla statunitense di prendersi il break già al terzo game. L'azzurra ha così perso il controllo della sfida cadendo nuovamente nella trappola del doppio fallo e cedendo per la seconda volta consecutiva il turno di battuta. Una situazione che ha di fatto consentito a Pegula di aggiudicarsi il primo set per 6-2.