Tennis
TENNIS

Jasmine Paolini saluta le WTA Finals con una sconfitta contro Jessica Pegula

La 29enne di Bagni di Lucca è stata superata dall'americana 6-2, 6-3 nell'ultima sfida del girone 

di Redazione
06 Nov 2025 - 16:18

La stagione di Jasmine Paolini si chiude con una nuova sconfitta. Dopo essere stata eliminata in doppio con Sara Errani, la 29enne di Bagni di Lucca si è dovuta arrendere a Jessica Pegula nell'ultima sfida del girone delle WTA Finals, in corso a Riyad (Arabia Saudita). L'americana si è imposta per 6-2, 6-3 obbligando l'azzurra a rientrare con tre sconfitte in altrettante sfide disputate nel raggruppamento.

Paolini è apparsa ancora una volta in difficoltà sin dalle prime battute subendo la rapidità di Pegula e faticando al servizio, aspetti che hanno permesso alla statunitense di prendersi il break già al terzo game. L'azzurra ha così perso il controllo della sfida cadendo nuovamente nella trappola del doppio fallo e cedendo per la seconda volta consecutiva il turno di battuta. Una situazione che ha di fatto consentito a Pegula di aggiudicarsi il primo set per 6-2.

Discorso simile per la seconda frazione di gioco con la toscana costretta a combattere per tenere il punto, mentre l'americana ha saputo chiudere velocemente le pratiche riguardanti il servizio. Paolini si è infatti nuovamente sotto al terzo game dopo aver rimontato da 0-40, un fatto che ha messo un punto definitivo sull'andamento della sfida che si è conclusa con Pegula brava a prendersi un altro break e chiudere sul 6-3. 

