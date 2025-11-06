Federica Pellegrini: "Olimpiadi in casa incredibili ma più tensione"

"Gareggiare in casa è bellissimo, ma aggiunge molta più pressione e tensione. Non cambia niente all'esterno ma è l'atleta a non voler deludere il proprio Paese. Alla fine, credo che l'aspetto positivo vinca su tutto, è incredibile sentire il tifo di casa, a volte serve per dare qualcosa in più". E' il commento del membro del Cio in quota atleti Federica Pellegrini, a margine di un evento di 'On Location' a Milano, sull'emozione di poter gareggiare in casa nei grandi eventi, come accaduto a lei nel Mondiale di nuoto del 2009 a Roma, dove vinse l'oro nei 200 metri stile libero stabilendo anche il nuovo record del mondo. "I nostri atleti - evidenzia Pellegrini - hanno la fortuna anche di conoscere già i campi gara, di avere il calore di casa, il cibo di casa: è fondamentale".