Federica Pellegrini: "Olimpiadi in casa incredibili ma più tensione"

06 Nov 2025 - 19:22

"Gareggiare in casa è bellissimo, ma aggiunge molta più pressione e tensione. Non cambia niente all'esterno ma è l'atleta a non voler deludere il proprio Paese. Alla fine, credo che l'aspetto positivo vinca su tutto, è incredibile sentire il tifo di casa, a volte serve per dare qualcosa in più". E' il commento del membro del Cio in quota atleti Federica Pellegrini, a margine di un evento di 'On Location' a Milano, sull'emozione di poter gareggiare in casa nei grandi eventi, come accaduto a lei nel Mondiale di nuoto del 2009 a Roma, dove vinse l'oro nei 200 metri stile libero stabilendo anche il nuovo record del mondo. "I nostri atleti - evidenzia Pellegrini - hanno la fortuna anche di conoscere già i campi gara, di avere il calore di casa, il cibo di casa: è fondamentale". 

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

04:26
DICH BIANGHI SU SORTEGGIO ATP FINALS DICH

Binaghi: "Sinner e Musetti stesso girone? Abbiamo ancora una possibilità…"

01:06
DICH SINNER TORINO ATP FINALS DICH

Sinner: "E' importante finire bene. Torino speciale"

01:30
MCH PRESENTAZIONE CERIMONIA CHIUSURA MILANO-CORTINA MCH

Milano-Cortina, la cerimonia di chiusura a Verona con Bolle

01:54
TAF 11 - Morello e il sogno europeo

TAF 11 - Morello e il sogno europeo

01:53
Boxe, The Art of Fighting

Boxe, The Art of Fighting

00:37
MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

01:28
MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

00:27
PROMO TV TAF 11 - THE ART OF FIGHTING 05/11 SRV

The Art of Fighting: 8 novembre ore 23.30 sul 20, la boxe italiana come non l'avete mai vista

01:25
Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

00:28
La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

La grande boxe torna su Mediaset sabato 8 novembre

00:49
MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

01:11
TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

TAF 11 - Paparo-Ionescu: il titolo italiano dei pesi superpiuma è show garantito

00:57
TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

TAF 11 - El Maghraby contro De Lellis per il titolo italiano dei pesi medio massimi

01:00
TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

TAF 11 - La leggenda Morello cerca il titolo EBU Silver: "Sogno l'Europa"

01:51
Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Edo Germani: "TAF sta cambiando le regole del gioco? Sogno di essere leader in Europa"

Sinner verso le Finals

Sinner verso le Finals

DICH BUONFIGLIO AI COLLARI D'ORO 3/11 DICH

Buonfiglio: "I portabandiera? Il 22 dicembre andiamo dal presidente della Repubblica"

MCH SINNER CIRIO A TORINO MCH

Sinner a Torino: il benvenuto del presidente della Regione Piemonte Cirio"

MCH SINNER A CANDIOLO 4/11 MCH

Sinner visita l'Istituto Oncologico di Candiolo

MCH DJOKOVIC IN LACRIME MCH

Djokovic in lacrime nel ricordo di Nikola Pilic suo primo coach

Dodgers campioni di Mlb: a Los Angeles si scatena la festa

21:45
Rugby: Italia-Australia, out Lamaro per infortunio
20:23
Milano-Cortina 2026: le Fiamme Oro al fianco delle fiamma olimpica
19:22
Federica Pellegrini: "Olimpiadi in casa incredibili ma più tensione"
19:05
Tennis, Atp Metz: Sonego in semifinale, battuto Altmaier in due set
18:46
Wta Finals: Sabalenka batte Gauff e va in semifinale