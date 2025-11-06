Logo SportMediaset

Serie B, Juve Stabia in campo sabato al Menti: "Avanti regolarmente"

06 Nov 2025 - 19:10
La Juve Stabia scenderà regolarmente in campo in occasione della prossima partita di campionato prevista al Romeo Menti di Castellammare contro il Palermo sabato 8 novembre, la prima in casa dopo l'inchiesta giudiziaria che ha travolto la società accusata di collusioni con la camorra nella gestione dei biglietti e di una serie di servizi legati al funzionamento dello stadio. È la rassicurazione che arriva dal collegio degli amministratori giudiziari, composto dai dottori Salvatore Scarpa e Mario Ferrara, insediatosi lo scorso 21 ottobre in seguito alla decisione del tribunale di Napoli, sezione misure di prevenzione, di disporre la misura dell'amministrazione giudiziaria per la società S.S. Juve Stabia srl. dopo che la precedente gara casalinga del 29 ottobre, contro il Bari, era stata rinviata al 4 dicembre su richiesta del Viminale. "Tale decisione - si garantisce in un comunicato diramato a nome degli amministratori nominati dal tribunale - non avrà alcuna ripercussione sulla gestione sportiva della squadra. L'Amministrazione giudiziaria desidera rassicurare i tifosi, la città di Castellammare di Stabia, gli sponsor e tutti gli appassionati delle Vespe che l'attuale percorso è volto a garantire legalità, forza e slancio alla squadra e alla società. Nonostante la situazione sia certamente complessa, le istituzioni sono attivamente impegnate a rendere questo percorso rapido ed efficace salvaguardando un patrimonio di passione e identità". 

