WTA 500 di Bad Homburg, Jasmine Paolini approda alle semifinali

Un'occasione che la toscana non si fa scappare conquistando il punto decisivo dopo un tentativo di rimonta della sudamericana. Haddad Maia non ci sta e, sul 5-4 a favore di Paolini con l'azzurra al servizio, cancella i sogni della lucchese che deve cedere il servizio a zero. La brasiliana continua però a sbagliare in battuta riguadagnandosi poco dopo un nuovo break e conquistando così il primo set per 7-5.