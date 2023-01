Navratilova, nuova battaglia contro il cancro

TENNIS

L'ex campionessa Grand Slam ha annunciato il ritorno della malattia: "Userò tutte le armi possibili"

© Getty Images Martina Navratilova ha annunciato di avere il cancro alla gola ed al seno. La aspetta una doppia battaglia, che intende affrontare "con tutte le armi possibili". La malattia "è grave, ma ancora la si può sconfiggere", ha l'ex campionessa di tennis, oggi 66 anni, che già nel 2010 aveva sconfitto un tumore al seno.

Vedi anche Tennis Tennis, caso Navratilova: cacciata dall'associazione pro-Lgbt "Spero in un esito favorevole. Sara' dura, ma ce la metterò tutta", ha assicurato l'ex numero 1 del mondo, vincitrice di 59 titoli del Grande Slam (18 nel singolo, gli altri in doppio e doppio misto), citata dal sito della WTA. Americana, ma nata il 18 ottobre 1956 a Praga, allora capitale della Cecoslovacchia, Navratilova ha svolto alcuni test lo scorso novembre, dopo aver scoperto un nodulo alla gola. In quella occasione i medici le hanno diagnosticato anche il secondo tumore al seno, entrambi allo stadio 1. "Martina si è accorta di avere un linfonodo ingrossato al collo, a margine delle WTA Finals di Fort Worth (Texas). Ha subito una biopsia, il cui risultato ha rivelato un cancro alla gola di fase 1", ha spiegato l'agente dell'ex tennista. Nel corso di tale esame "è stata rilevata una forma sospetta al seno che si è rivelato essere un cancro, del tutto indipendente da quello della gola", ha precisato il suo agente.

Navratilova inizierà il trattamento la prossima settimana a New York, secondo la WTA. "Il cancro alla gola è di tipo HPV e risponde molto bene alle cure (...) Se si prendono in tempo questi due tumori si possono curare", ha aggiunto l'agente. L'ex giocatrice ha rinunciato a volare a Melbourne dove doveva commentare gli Australian Open (16-29 gennaio), ma "spera di poter intervenire di tanto in tanto" via internet. I suoi nove trofei a Wimbledon sono ad oggi il record per uomini e donne: Serena Williams ne ha vinte sette, Roger Federer otto e Novak Djokovic ne ha sette. Una volta smesso di giocare Navratilova è diventata un'ardente sostenitrice della causa LGBT. Nel 2014 ha sposato la sua compagna di lunga data Julia Lemigova, con la quale vive a Miami insieme alle loro due figlie.