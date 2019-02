Tennis, caso Navratilova: cacciata dall'associazione pro-Lgbt

20/02/2019

Non accenna a placarsi la polemica intorno a Martina Navratilova, che aveva definito "folle e ingiusto" giocare contro tenniste transgender. L'americana, 18 titoli in singolo del Grande Slam vinti in carriera, è stata destituita dal ruolo di ambasciatrice dell'organizzazione che si batte per gli sportivi Lgbt, Athlete Ally: "Siamo fermamente contro chi perpetua attacchi contro la comunità trans, indipendentemente da chi sia o da quanto ha vinto".