Canottaggio: celebrate a Firenze le medaglie d'oro della stagione 2025

Rambaldi ha parlato di "anno in salita, gli Europei sono stati la gara peggiore disputata in questi sette anni. Ci è servita e fatto capire che dovevamo rimboccarci le maniche e archiviare l'argento di Parigi. Abbiamo costruito una barca veramente solida verso Shanghai, soprattutto durante l'estate, e questo ci ha dato grande forza". Chiumento ha poi sottolineato che "amore e passione per il Canottaggio mi hanno spinto ad andare sempre avanti, a superare le difficoltà registrate quest'anno. La tenacia è l'arma in più che posso metter in campo e offrire ad esempio per i giovani". Sartori ha ringraziato i compagni per la condivisione del loro bagaglio di esperienza.La prima medaglia d'oro in Coppa del Mondo nel due senza femminile, l'argento agli Europei, il quarto posto ai Mondiali, oltre al secondo posto nell'otto misto. "C'è ancora molto da conquistare, ma il punto di partenza, in direzione Los Angeles 2028, è stato piuttosto buono - ha detto Alice Codato - E' stato molto bello condividere questa avventura con Laura perché ci siamo divertite molto". Per Laura Meriano, "è stata una fortuna trovare da subito questa sintonia con Alice. Ci siamo trovate molto bene, avevamo le stesse idee e filosofia in barca. Così tutto ha funzionato". Ovazione per Giacomo Perini, a Firenze l'occasione per festeggiare finalmente il bronzo vinto alle Paralimpiadi di Parigi 2024 dopo il verdetto favorevole del TAS a seguito del suo ricorso dopo la squalifica di World Rowing. "Preparare il ricorso non è stata una passeggiata di salute ma eravamo certi, grazie ad Aniene, FIC e CIP, di non aver commesso alcun illecito. Pertanto eravamo sereni nell'affrontare una battaglia già vinta sul campo con il terzo posto. Anno non facile ma sono contento di poter finalmente dire che dopo 16 anni il canottaggio è tornato sul podio alle Paralimpiadi".