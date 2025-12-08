Parma, Estevez: "Tre punti importanti, abbiamo difeso molto bene"

"Sono partite da salvezza, che valgono più dei tre punti. Abbiamo fatto una buona gara, molto concentrati per tutta la partita e portiamo a casa tre punti molto importanti. Abbiamo trovato il vantaggio, dopo è stato normale che loro, essendo in casa, spingessero in avanti. Siamo stati bassi nella seconda parte, ma ci siamo difesi molto bene. Le partite importanti si vincono anche così, difendendo bene. Non solo la fase difensiva dei difensori ma anche degli altri che ci hanno dato una grande mano". Così il centrocampista Nahuel Estévez, rilasciate al termine della partita Pisa-Parma, valida per la quattordicesima giornata del campionato Serie A. "Siamo tutti sul pezzo, anche chi non entra che sono quelli che portano il gruppo in avanti. Abbiamo trovato il gol, ma abbiamo avuto anche delle ripartenze per ampliare il risultato. Personalità? Dopo aver subito lo svantaggio, era normale che loro cercassero il gol. Noi ci siamo difesi molto bene e ci siamo sentiti bene. Le belle parole di Cuesta? Io sono sempre a disposizione della squadra, non penso a me stesso. Su lui vuole utilizzarmi come centrale o centrocampista, io sono sempre a disposizione. Benedyczak? È molto importante, non abbiamo uno delle sue caratteristiche molto veloce e molto potente. Ci è mancato tantissimo. Può crescere ancora, ma sappiamo il potenziale che ha ed è molto importante per noi. È un'arma in più", ha concluso.