Calcio

Pisa, Gilardino: "Nel secondo tempo dominato il Parma, Nzola ha fatto stupidaggine"

08 Dic 2025 - 18:26

"Non siamo partiti benissimo, probabilmente c'era un po' di tensione, però il primo tempo credo sia stato equilibrato e deciso dagli episodi, nello spostare un po' l'ago della bilancia verso il Parma. Nel secondo tempo è stata una partita a senso unico, abbiamo fatto 47 cross e 29 tocchi in area, 13 tiri di cui due in porta: è evidente che negli ultimi 20-25 c'è margine di miglioramento, c'è volontà di essere più incisivi e cattivi per andare a riprendere la partita". Così Alberto Gilardino, allenatore del Pisa, dopo la sconfitta interna con il Parma. "Confido comunque in questa squadra per la volontà messa nel secondo tempo: c'è amarezza, in questo momento dobbiamo pensare solo che tra quattro giorni abbiamo una sfida fondamentale per noi, dobbiamo analizzare la partita con grandissima lucidità e con calma, prendendo gli spunti da ciò che abbiamo fatto bene", ha aggiunto. "L'espulsione di Nzola? Ha fatto una stupidaggine, un giocatore d'esperienza come lui non deve permettersela. Purtroppo non l'avremo per parecchio temo, come Akinsanmiro. Allo stesso tempo, negli ultimi 20-25 metri ha avuto palle lui, ne abbiamo avute altre: servono determinazione, concretezza, voglia e fame di gol. È una cosa su cui lavoriamo quotidianamente", ha spiegato Gilardino.

