Tennis, Sabalenka: "Nuova battaglia dei sessi messaggio per tutte le donne"

27 Dic 2025 - 21:44

"Lo so: nella 'battaglia dei sessi del '73 stavano cercando di lottare per cose diverse. Noi siamo qui per portare il tennis a un altro livello e per dare visibilità al nostro sport, per aiutarlo a crescere. Sento che le donne hanno già dimostrato di meritare la parità e da parte mia mostrerò semplicemente che siamo capaci di lottare alla grande contro un uomo e di divertirci". Così Aryna Sabalenka, in una conferenza stampa a Dubai, ha parlato di ciò che la attende domani, quando affronterà Nick Kyrgios nella nuova edizione della 'Battaglia dei sessi'."È un allenamento fantastico per me ed è anche un grande messaggio per le ragazze là fuori - ha aggiunto la bielorussa, n.1 al mondo -: spero che guardino e che vedano quanto sono forte e tosta, e che ho il coraggio di mettermi alla prova giocando contro un uomo". 

21:44
