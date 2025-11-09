ATP Finals: Musetti quinto italiano di sempre a qualificarsi

Le ATP Finals, giunte alla 56ª edizione, vedono l'ingresso di un nuovo tennista italiano, Lorenzo Musetti, che diventa il 149° giocatore a partecipare e il quinto italiano di sempre, unendosi ad Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Con cinque qualificati, l'Italia raggiunge così, per numero di giocatori, nazioni di tradizione tennistica come la Germania e la Russia. Solo sette nazioni nella storia del torneo hanno avuto più partecipanti dell'Italia, con gli Stati Uniti a guidare la classifica con ben 34 giocatori (incluso Shelton, il 148° qualificato di sempre).