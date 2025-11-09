Logo SportMediaset

ATP Finals: Musetti quinto italiano di sempre a qualificarsi

L'Italia a quota cinque partecipanti alle ATP Finals nella storia: agganciate Germania e Russia

di Stefano Fiore
09 Nov 2025 - 12:34

Le ATP Finals, giunte alla 56ª edizione, vedono l'ingresso di un nuovo tennista italiano, Lorenzo Musetti, che diventa il 149° giocatore a partecipare e il quinto italiano di sempre, unendosi ad Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Matteo Berrettini e Jannik Sinner. Con cinque qualificati, l'Italia raggiunge così, per numero di giocatori, nazioni di tradizione tennistica come la Germania e la Russia. Solo sette nazioni nella storia del torneo hanno avuto più partecipanti dell'Italia, con gli Stati Uniti a guidare la classifica con ben 34 giocatori (incluso Shelton, il 148° qualificato di sempre).

I record di partecipazioni e vittorie: Federer e Djokovic in vetta

 Nella storia delle ATP Finals, che ogni anno ospitano i migliori otto giocatori del mondo, spiccano i numeri eccezionali di alcune leggende:

Qualificazioni (minimo 10):

  • Roger Federer: 18
  • Novak Djokovic: 18
  • Rafael Nadal: 17
  • Jimmy Connors: 16
  • Andre Agassi: 15
  • Ivan Lendl: 13
  • Boris Becker e Pete Sampras: 11
  • Stefan Edberg: 10

Partite vinte: la classifica è guidata da Roger Federer con 59 successi, seguito da Novak Djokovic (50) e Ivan Lendl (39).

Le percentuali di vittorie: Sinner tra i top della storia

 Un dato notevole riguarda le percentuali di vittoria nel torneo, che evidenzia l'efficacia degli italiani:

  • Record imbattuto: solo un giocatore nella storia delle Finals ha vinto tutte le partite disputate: il bulgaro Grigor Dimitrov, campione nel 2017 con 5 vittorie su 5.
  • Jannik Sinner: l'azzurro detiene la terza miglior percentuale di vittorie di sempre (83,3%), con 10 vittorie e sole 2 sconfitte.
  • Pluricampioni: tra i giocatori pluricampioni si distinguono Ivan Lendl (79,6%), Roger Federer (77,6%) e Novak Djokovic e Boris Becker (entrambi al 73,5%).

Va infine notato che, nella storia del torneo, 31 giocatori su 147 non hanno mai vinto una partita. Tra questi, il polacco Hubert Hurkacz detiene il record di sconfitte senza vittorie (0-4).

