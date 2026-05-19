Sinner, tutti i precedenti al Roland Garros: dall'esordio in epoca Covid alla finale record contro Alcaraz

Nel 2024 Jannik, reduce dal trionfo agli Australian Open (primo Slam in carriera), si presenta in Francia come uno dei grandi favoriti. In semifinale, tuttavia, (sopra 2-1) subisce la rimonta dello spagnolo Carlos Alcaraz, che alza le braccia al cielo al set decisivo. Quella del 2025 è un’edizione storica. Sinner, infatti, infila sei vittorie di fila, tra cui quella in semifinale contro il tre volte vincitore serbo Novak Djokovic, raggiunge per la prima volta in carriera l’ultimo atto e riporta un azzurro in finale a Parigi a ben 49 anni di distanza da Adriano Panatta. L’epilogo, tuttavia, è uno dei più amari per l’attuale leader del ranking mondiale che, dopo essersi trovato in vantaggio di due set ed aver fallito anche tre match point consecutivi sul 5-3 e servizio a disposizione nel quarto parziale, subisce una nuova inesorabile rimonta da parte del rivale Alcaraz, che si va ad imporre nel super tie-break dopo un epico confronto sportivo che tiene tutti gli appassionati con il fiato sospeso per la bellezza di cinque ore e 32 minuti (ultimo atto più lungo di sempre nella storia del Major francese).