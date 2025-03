Miami Open: Swiatek molestata da un hater durante l'allenamento, rafforzata la sua sicurezza

"Stiamo monitorando il web per questi tipi di casi. Le critiche costruttive sono una cosa, minacce, discorsi d'odio o persino interruzioni dell'allenamento sono un'altra e questo non può essere consentito - ha detto ai media polacchi il responsabile delle pubbliche relazioni della Swiatek -. Abbiamo segnalato la questione all'organizzatore del torneo e alla WTA, che hanno risposto immediatamente e hanno preso ulteriori precauzioni per le quali siamo molto grati. Garantire la sicurezza degli atleti è la cosa più importante, sono al centro dell'azione e il nostro compito è semplicemente proteggerli".