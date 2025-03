Tennis, Raducanu e il caso di stalking a Dubai: "Non riuscivo a vedere la palla per le lacrime"

"Non riuscivo a vedere la palla tra le lacrime, respiravo a malapena". Ad Indian Wells Emma Raducanu ha raccontato per la prima volta la paura provata a Dubai, un paio di settimane fa, quando ha visto in mezzo al pubblico lo stalker che l'aveva presa di mira. La britannica si era nascosta dietro la sedia dell'arbitro, mentre l'uomo veniva portato fuori. Successivamente ha ricevuto un ordine restrittivo dalla polizia di Dubai. "L'ho visto nel primo gioco della partita e ho pensato 'non so come farò a finire' - ha detto Raducanu, secondo quanto riporta la Bbc - Non riuscivo letteralmente a vedere la palla tra le lacrime".