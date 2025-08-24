Logo SportMediaset
Pallavolo: Lavia dimesso, tra 2 settimanae via a riabilitazione

24 Ago 2025 - 18:02

Daniele Lavia, infortunatosi ieri mentre si stava allenando con la Nazionale e costretto ad un intervento chirurgico alla mano destra, nella mattinata di oggi è stato dimesso dall'ospedale Borgo Trento di Verona dopo aver passato una notte tranquilla ed esser stato visitato dallo staff sanitario di chirurgia della mano dell'ospedale veronese, che ha confermato l'ottima riuscita dell'intervento eseguito ieri. A tal proposito la Federazione desidera esprimere un sentito ringraziamento ai dottori Corain e Giardini, oltre a tutto lo staff medico e infermieristico dell'ospedale, per la tempestività, la professionalità e la grande attenzione dimostrate in questa delicata circostanza. Lavia, a causa dell'infortunio, non potrà prendere parte al prossimo Mondiale, ma la sua salute e il suo recupero restano la priorità assoluta per la Federazione Italiana Pallavolo. Le valutazioni mediche indicano che lo schiacciatore azzurro potrà tornare in campo nei prossimi mesi dopo un adeguato percorso di riabilitazione, il cui inizio è previsto fra circa 2 settimane. Tutti i passaggi sono stati condivisi con lo staff sanitario del club d'appartenenza, l'Itas Trentino. La FIPAV, da sempre attenta alla tutela e al benessere dei propri atleti, continuerà a seguire con la massima cura ogni fase del percorso di recupero di Daniele, collaborando sia con lo staff sanitario, sia con la dirigenza dell'Itas Trentino, come sempre è avvenuto e avviene in questi momenti delicati della carriera dei giocatori azzurri.

