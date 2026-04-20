Masters 1000 Madrid, sorteggio ok per Sinner: esordio con un qualificato, possibile semi con Musetti

20 Apr 2026 - 11:03
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Sorteggiato il tabellone del Masters 1000 di Madrid che dal 2009 ha cambiato superficie passando dal duro indoor alla terra battuta. Inizierà con un qualificato il percorso di Jannik Sinner che in semifinale potrebbe incontrare Lorenzo Musetti. Per il numero 1 al mondo, che punta a vincere in quinto '1000' di fila, possibile derby azzurro anche al terzo turno contro Federico Cinà (che da wild card debutterà contro l'americano Michelsen) e un quarto di finale contro la testa di serie numero 5 Alex De Minaur. Tra le teste di serie c'è anche Musetti: il carrarino, numero sei del seeding, se la vedrà al secondo turno contro uno tra Hurkacz e un qualificato. Darderi attende il vincente del match tra Cerundolo e Altmaier, mentre Cobolli uno tra il francese Monfils e Ugo Carabelli. Berrettini se la vedrà contro il belga Collignon, mentre per Bellucci c'è Dzumhur. Sonego attende invece un qualificato. 

Jannik Sinner, numero 1 del mondo, torna per la quarta volta a Madrid, la prima dal 2024 (6-2 il suo bilancio vittorie-sconfitte nel torneo). Nell'ultima partecipazione ha raggiunto i quarti di finale, senza disputarli a causa di un problema all'anca. Diventa comunque il primo italiano almeno una volta tra i migliori otto in tutti i tre esistenti Masters 1000 sul rosso (Monte-Carlo, Madrid e Roma). Il suo percorso inizierà, direttamente al secondo turno, contro un qualificato. Al terzo turno, rispettando le teste di serie, è allineato verso uno scontro con il canadese Gabriel Diallo (32). In proiezione, per Sinner si va verso un ottavo contro Tommy Paul e un quarto contro Alex De Minaur o Andrey Rublev, ma in questa sezione potrebbe sparigliare le carte Joao Fonseca.

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