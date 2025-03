Master1000 Miami 2025, 8 italiani in tabellone: possibile cammino e avversari

Matteo Arnaldi per la conferma. Unico azzurro nel primo quarto del tabellone, presidiato da Alexander Zverev, il sanremese è alla terza partecipazione a Miami, la seconda in main draw. L'anno scorso, all'esordio in tabellone principale, ha raggiunto gli ottavi, sconfitto dal ceco Tomas Machac. Potrebbe ritrovare proprio il ceco al secondo turno. Per darsi l'occasione della rivincita dovrà battere al primo turno Yibing Wu oggi numero 421 ma ex n. 54 nel 2023, primo cinese ad aver vinto un titolo ATP in singolare (nessun precedente tra i due). Al terzo turno, poi, potrebbe esserci Rune e agli ottavi il campione di Indian Wells Draper.