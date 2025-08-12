Logo SportMediaset
Masters 1000 Cincinnati, Alcaraz non stecca contro Medjedovic: agli ottavi c'è Nardi

Il numero due del mondo si sbarazza del serbo con un doppio 6-4. al prossimo turno sfida con l'italiano 

12 Ago 2025 - 23:09

Prosegue la marcia di Carlos Alcaraz nel Master1000 di Cincinnati. Lo spagnolo e numero 2 al Mondo si impone con un doppio 6-4 sul serbo Medjedovic, qualificandosi agli ottavi di finale: se la vedrà con Luca Nardi. Bene Rublev, che rimonta Popyrin, Opelka saluta contro Comesana. Nel tabellone femminile, Barbora Krejcikova supera Jovic: sarà l'avversaria di Jasmine Paolini che elimina Krueger. Avanza Gauff, Keys travolge 6-4, 6-0 Ito

TABELLONE MASCHILE
Inizia ad aumentare il margine di errore di Carlos Alcaraz, che non è pulitissimo nel doppio 6-4 che gli vale comunque il successo su Medjedovic e l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati contro il nostro Luca Nardi. Nel primo set c'è un solo break ed è in favore dello spagnolo, che alla quarta palla break si prende il 4-3 e successivamente il 6-4. Nel secondo, tuttavia, perde per la prima volta il servizio: sale sul 3-2 con battuta a favore, ma viene sorpreso dal serbo, che tuttavia non riesce a tenere il ritmo. Secondo break di fila per Alcaraz e si ripete lo scenario: prima 4-3, poi 6-4, 6-4 per il numero 2 al Mondo, che così facendo accede ai migliori 16 in Ohio. Arrivano poi due rimonte: quella di Rublev nei confronti di Popyrin, con il successo al terzo set dopo due tie-break, e quello di Comesana, che batte invece Opelka, il grande eliminato di giornata.

TABELLONE FEMMINILE
Anche nel femminile è un'ecatombe per gli Stati Uniti: l'unica a passare il turno è Madison Keys, che travolge 6-4, 6-0 la giapponese Ito. Jovic, invece, saluta contro Krejcikova, che sarà l'avversaria nel prossimo turno di Jasmine Paolini. Male anche Kessler, che si arrende al tie-break del terzo set contro la tedesca Seidel. L'altra soddisfazione, ma senza nemmeno scendere in campo, riva per Coco Gauff, visto che Yastremska non prende parte al match: l'americana è la potenziale futura avversaria di Bronzetti, impegnata contro Ostapenko.

