Masters 1000 Cincinnati, Alcaraz non stecca contro Medjedovic: agli ottavi c'è Nardi

TABELLONE MASCHILE

Inizia ad aumentare il margine di errore di Carlos Alcaraz, che non è pulitissimo nel doppio 6-4 che gli vale comunque il successo su Medjedovic e l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati contro il nostro Luca Nardi. Nel primo set c'è un solo break ed è in favore dello spagnolo, che alla quarta palla break si prende il 4-3 e successivamente il 6-4. Nel secondo, tuttavia, perde per la prima volta il servizio: sale sul 3-2 con battuta a favore, ma viene sorpreso dal serbo, che tuttavia non riesce a tenere il ritmo. Secondo break di fila per Alcaraz e si ripete lo scenario: prima 4-3, poi 6-4, 6-4 per il numero 2 al Mondo, che così facendo accede ai migliori 16 in Ohio. Arrivano poi due rimonte: quella di Rublev nei confronti di Popyrin, con il successo al terzo set dopo due tie-break, e quello di Comesana, che batte invece Opelka, il grande eliminato di giornata.