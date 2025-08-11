Tennis, caldo torrido a Cincinnati: Rinderknech si accascia e poi si ritira

© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
© Getty Images
Durante il terzo turno del Master1000 il francese ha alzato bandiera bianca per le temperature proibitive
Paura per Arthur Rinderknech. Durante il secondo set del terzo turno del Master1000 di Cincinnati contro Felix Auger-Aliassime, iul tennista francese si è improvvisamente accasciato a fondocampo: il numero 70 del mondo stava cercando un po' d'ombra per mettersi al riparo dalle temperature proibitive dell'Ohio (35 gradi e oltre il 50 per cento di umidità). Dopo aver chiamato il medical time-out, Rinderknech è stato costretto al ritiro.
Commenti (0)