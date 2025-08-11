Logo SportMediaset
Tennis
TENNIS

Tennis, caldo torrido a Cincinnati: Rinderknech si accascia e poi si ritira

Durante il terzo turno del Master1000 il francese ha alzato bandiera bianca per le temperature proibitive

11 Ago 2025 - 23:24
9 foto

Paura per Arthur Rinderknech. Durante il secondo set del terzo turno del Master1000 di Cincinnati contro Felix Auger-Aliassime, iul tennista francese si è improvvisamente accasciato a fondocampo: il numero 70 del mondo stava cercando un po' d'ombra per mettersi al riparo dalle temperature proibitive dell'Ohio (35 gradi e oltre il 50 per cento di umidità). Dopo aver chiamato il medical time-out, Rinderknech è stato costretto al ritiro. 

