Tennis, caldo torrido a Cincinnati: Rinderknech si accascia e poi si ritira

Paura per Arthur Rinderknech. Durante il secondo set del terzo turno del Master1000 di Cincinnati contro Felix Auger-Aliassime, iul tennista francese si è improvvisamente accasciato a fondocampo: il numero 70 del mondo stava cercando un po' d'ombra per mettersi al riparo dalle temperature proibitive dell'Ohio (35 gradi e oltre il 50 per cento di umidità). Dopo aver chiamato il medical time-out, Rinderknech è stato costretto al ritiro.