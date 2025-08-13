Serie A, abbonati 2025/26: Inter e Roma a quota 40mila, il Milan chiude il podio

Mancano meno di due settimane al via del campionato e la voglia di calcio è già alle stelle. Lo dicono i numeri degli abbonamenti, tra un’ondata di sold out e vendite record. Il traumatico finale della passata stagione (dal sogno Triplete alla batosta di Monaco di Baviera e zero titoli) non ha spento la passione dei tifosi dell'Inter, che sono corsi in massa per rinnovare l'abbonamento. Il club nerazzurro ha toccato quota 40mila e disposizione ci sono ancora circa 1.300 abbonamenti per gli eventuali ultimi arrivati.