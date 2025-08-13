Serie A, abbonati 2025/26: Inter e Roma a quota 40mila, il Milan chiude il podio

Meno di due settimane al via del campionato: stadi tra record e sold out
© IPA
Mancano meno di due settimane al via del campionato e la voglia di calcio è già alle stelle. Lo dicono i numeri degli abbonamenti, tra un’ondata di sold out e vendite record. Il traumatico finale della passata stagione (dal sogno Triplete alla batosta di Monaco di Baviera e zero titoli) non ha spento la passione dei tifosi dell'Inter, che sono corsi in massa per rinnovare l'abbonamento. Il club nerazzurro ha toccato quota 40mila e disposizione ci sono ancora circa 1.300 abbonamenti per gli eventuali ultimi arrivati.
L'arrivo di Gasperini in panchina ha infiammato la tifoseria della Roma: 40mila abbonamenti sottoscritti, vendite già chiuse e sold out. Chiude il podio il Milan, reduce da una stagione fallimentare: 32mila i tifosi che credono ciecamente nel nuovo corso Allegri e non vogliono perdersi le magie di Modric. Quarto posto per il Genoa, che con 28.101 ha fatto registrare un nuovo record, il terzo di fila. Il Napoli ha fatto sold out (24mila tessere), mentre la Juventus di è fermata a 19.200.
LA CLASSIFICA DEGLI ABBONATI IN SERIE A
Inter – 40.000
Roma – 40.000 (sold out)
Milan – 32.000 (sold out)
Genoa – 28.101 (sold out e record)
Lazio – 27.700
Napoli – 24.000 (sold out)
Bologna – 21.000
Lecce – 19.409
Juventus – 19.200
Atalanta – 15.300 (sold out)
Cagliari – 13.100
Fiorentina – 12.100
Verona – 12.000
Parma – 11.257
Udinese – 9.939
Cremonese – 7.353 (record)
Como – 6.800 (sold out)
Torino – 5.000
Pisa – 4.000
Sassuolo – 2.500
