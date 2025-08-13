Logo SportMediaset
Serie A, abbonati 2025/26: Inter e Roma a quota 40mila, il Milan chiude il podio

Meno di due settimane al via del campionato: stadi tra record e sold out

13 Ago 2025 - 16:02
© IPA

© IPA

Mancano meno di due settimane al via del campionato e la voglia di calcio è già alle stelle. Lo dicono i numeri degli abbonamenti, tra un’ondata di sold out e vendite record. Il traumatico finale della passata stagione (dal sogno Triplete alla batosta di Monaco di Baviera e zero titoli) non ha spento la passione dei tifosi dell'Inter, che sono corsi in massa per rinnovare l'abbonamento. Il club nerazzurro ha toccato quota 40mila e disposizione ci sono ancora circa 1.300 abbonamenti per gli eventuali ultimi arrivati. 

L'arrivo di Gasperini in panchina ha infiammato la tifoseria della Roma: 40mila abbonamenti sottoscritti, vendite già chiuse e sold out. Chiude il podio il Milan, reduce da una stagione fallimentare: 32mila i tifosi che credono ciecamente nel nuovo corso Allegri e non vogliono perdersi le magie di Modric. Quarto posto per il Genoa, che con 28.101 ha fatto registrare un nuovo record, il terzo di fila. Il Napoli ha fatto sold out (24mila tessere), mentre la Juventus di è fermata a 19.200.

LA CLASSIFICA DEGLI ABBONATI IN SERIE A
Inter – 40.000  

Roma – 40.000 (sold out) 

Milan – 32.000 (sold out) 

Genoa – 28.101 (sold out e record) 

Lazio – 27.700 

Napoli – 24.000 (sold out) 

Bologna – 21.000  

Lecce – 19.409 

Juventus – 19.200  

Atalanta – 15.300 (sold out) 

Cagliari – 13.100  

Fiorentina – 12.100  

Verona – 12.000 

Parma – 11.257 

Udinese – 9.939 

Cremonese – 7.353 (record) 

Como – 6.800 (sold out) 

Torino – 5.000 

Pisa – 4.000

Sassuolo – 2.500 

