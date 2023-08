TENNIS

L’italiano batte lo statunitense con il punteggio di 6-4, 6-4 e si gioca stasera il titolo contro De Minaur

© Getty Images Arriva la terza finale in un torneo ATP Masters 1000 per Jannik Sinner: sul cemento del campo centrale dei National Bank Open 2023 di Toronto, l’italiano supera lo statunitense Tommy Paul (12) con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e 56 minuti e si qualifica all’ultimo atto della competizione, dove affronta stasera l’australiano Alex De Minaur (18 al mondo), che ha liquidato 6-1, 6-3 lo spagnolo Davidovich Fokina nell'altra semifinale.

Jannik Sinner è pronto a giocarsi la sua seconda finale in un torneo ATP Masters 1000 in questa stagione (la terza in carriera) dopo quella di Miami e puntare al primo titolo di categoria. L’italiano, infatti, nella cornice del campo centrale dei National Bank Open 2023 di Toronto, supera in semifinale lo statunitense Tommy Paul, numero 12 al mondo, con il punteggio di 6-4, 6-4 in un’ora e cinquantasei minuti di gioco. Il match parte subito con break e controbreak, con l’altoatesino bravo a reagire dopo l’1-0 dell’avversario e portarsi fino al 4-2, salvo poi dover subire il ritorno di Paul dopo un settimo game combattuto che vede lo statunitense riprendersi il servizio perso. Sinner mantiene il turno di battuta a zero e riesce a strappare nel gioco successivo il set point del 6-4, che conquista con cinismo.

Non esprimono il proprio miglior tennis i due protagonisti, che sono consapevoli della posta in palio e sembrano risultare contratti in alcuni colpi. Il secondo parziale si apre con un time out medico dello statunitense, che lamenta un problema al fianco destro al terzo game. Poco dopo Sinner è concreto in risposta e trova il break del 3-1 alla terza occasione del gioco. Sembra a questo punto essere orientata l’inerzia dell’incontro, ma Paul trascina per due volte l’italiano ai vantaggi nel suo turno di battuta e manca il controbreak in quattro occasioni, trovandolo però al nono game per il 4-5 che gli offre la possibilità di servire per restare in partita. Jannik si gioca bene le proprie occasioni in risposta e fissa il 6-4 al terzo set point disponibile, che chiude la partita dopo quasi due ore e si proietta in finale. Qui trova stasera l’australiano Alex De Minaur (alle ore 22 italiane), che è stato suo compagno di doppio. Il numero 18 del circuito ha regolato lo spagnolo Davidovich Fokina 6-1, 6-3 in un’ora e venti nell’altra semifinale.