Malore per Nicola Pietrangeli: notte in ospedale per accertamenti

La leggenda del tennis, che ha accusato giramenti di testa, dovrebbe essere già dimessa in giornata

Nicola Pietrangeli è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato trasportato giovedì dopo aver accusato un malore (giramenti di testa, probabilmente causati dalla pressione alta) mentre si trovava in casa. La leggenda del tennis azzurro, che ha compiuto 90 anni lo scorso 11 settembre, ha trascorso la notte in osservazione e potrebbe essere dimesso già in giornata. I primi controlli hanno rassicurato l'ex tennista sulle sue condizioni generali. Pietrangeli aveva tra l'altro già in programma dei controlli di routine entro la fine dell'anno ed è stato deciso il ricovero per anticiparli.

Pietrangeli resta il miglior tennista azzurro per ranking, arrivando fino al numero 3 della classifica ATP. E parlando di Jannik Sinner, che ha appena raggiunto il quarto posto eguagliando Adriano Panatta: "Bravo ragazzo, ma per superare anche me non gli basteranno due vite", ha detto in un'intervista a Repubblica. In carriera Pietrangeli ha vinto 48 tornei, tra cui due Roland Garros nel 1959 e nel 1960, e da capitano non giocatore ha trionfato con gli azzurri nella Coppa Davis del 1976 in Cile.